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https://ria.ru/20201210/navalnyy-1588601591.html
В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами по Навальному
В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами по Навальному
Предоставление российской стороне ответов на запросы о правовой помощи по ситуации с блогером Алексеем Навальным находится в компетенции МИД ФРГ и федерального... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:43
2020-12-10T14:43
россия
геза андреас фон гайр
алексей навальный
мид германии
дмитрий песков
германия
в мире
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Предоставление российской стороне ответов на запросы о правовой помощи по ситуации с блогером Алексеем Навальным находится в компетенции МИД ФРГ и федерального ведомства по делам юстиции (входит в систему Минюста - ред.), заявил РИА Новости официальный представитель управления сената Берлина по вопросам юстиции Себастьян Брукс."Запрос будет когда-нибудь закрыт, акты будут закрыты, и исхожу из того, что тогда МИД ФРГ предоставит информацию", - сказал Брукс, добавив, что после рассмотрения российских запросов "что сделает федеральное ведомство по делам юстиции и МИД - это их решение".Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр ранее заявил в интервью РИА Новости в связи с запросами от РФ о правовой помощи по Навальному, что ответ на такого рода запросы в международном праве требует длительного времени, а если речь идет об обращениях по уголовным делам, то он может занять до двух лет.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201210/germaniya-1588417422.html
https://ria.ru/20201209/navalnyy-1588450127.html
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россия, геза андреас фон гайр, алексей навальный, мид германии, дмитрий песков, германия, в мире

В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами по Навальному

14:43 10.12.2020
 
© AP Photo / dpa / Christoph SoederЗдание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине
Здание рейхстага и клиника Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный, в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / dpa / Christoph Soeder
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БЕРЛИН, 10 дек - РИА Новости. Предоставление российской стороне ответов на запросы о правовой помощи по ситуации с блогером Алексеем Навальным находится в компетенции МИД ФРГ и федерального ведомства по делам юстиции (входит в систему Минюста - ред.), заявил РИА Новости официальный представитель управления сената Берлина по вопросам юстиции Себастьян Брукс.
"Запрос будет когда-нибудь закрыт, акты будут закрыты, и исхожу из того, что тогда МИД ФРГ предоставит информацию", - сказал Брукс, добавив, что после рассмотрения российских запросов "что сделает федеральное ведомство по делам юстиции и МИД - это их решение".
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
11:00
Геза Андреас фон Гайр: на ответ ФРГ по Навальному может уйти до двух лет
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр ранее заявил в интервью РИА Новости в связи с запросами от РФ о правовой помощи по Навальному, что ответ на такого рода запросы в международном праве требует длительного времени, а если речь идет об обращениях по уголовным делам, то он может занять до двух лет.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 16:35
МИД Германии прокомментировал заявления немецких депутатов по Навальному
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 14:12
В Бундестаге не понимают позицию руководства страны по делу Навального
 
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