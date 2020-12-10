https://ria.ru/20201210/myasnikov-1588524423.html

Мясников жестко ответил своим критикам

Мясников жестко ответил своим критикам

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram критикам, которые обвинили его в неверном прогнозе о пандемии COVID-19. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T01:32

2020-12-10T01:32

2020-12-10T01:32

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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Мясников втоптал в грязь своих критиков

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram критикам, которые обвинили его в неверном прогнозе о пандемии COVID-19.Как объяснил медик, на тот момент не было сведений о способности коронавирусной инфекции распространяться в бессимптомный доклинический период.Как напомнил медик, он предполагал, что "90% было за то, что все обойдется "малой" кровью", а также писал, что "может полыхнуть по всему миру". Но, по словам Мясникова, в итоге случился именно последний вариант.Кроме того, специалист привел собственные расчеты по заболеваемости COVID-19 в России.В заключение врач посоветовал своим "недобросовестным" критикам "учить матчасть и умерить иронию".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201208/alkogol-1588299165.html

россия

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество