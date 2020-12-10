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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/myasnikov-1588524423.html
Мясников жестко ответил своим критикам
Мясников жестко ответил своим критикам
Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram критикам, которые обвинили его в неверном прогнозе о пандемии COVID-19. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T01:32
2020-12-10T01:32
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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Мясников втоптал в грязь своих критиков
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram критикам, которые обвинили его в неверном прогнозе о пандемии COVID-19.Как объяснил медик, на тот момент не было сведений о способности коронавирусной инфекции распространяться в бессимптомный доклинический период.Как напомнил медик, он предполагал, что "90% было за то, что все обойдется "малой" кровью", а также писал, что "может полыхнуть по всему миру". Но, по словам Мясникова, в итоге случился именно последний вариант.Кроме того, специалист привел собственные расчеты по заболеваемости COVID-19 в России.В заключение врач посоветовал своим "недобросовестным" критикам "учить матчасть и умерить иронию".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Мясников жестко ответил своим критикам

01:32 10.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников ответил в Telegram критикам, которые обвинили его в неверном прогнозе о пандемии COVID-19.
"Сегодня меня очередной раз попрекнули тем, что в феврале (может в марте) я говорил, что шансы заболеть коронавирусом у россиянина 0,0..%. Это гадалку можно упрекать в неверном прогнозе. В науке любой прогноз делается на основе анализа данных, доступных на то время", — написал Мясников.
Как объяснил медик, на тот момент не было сведений о способности коронавирусной инфекции распространяться в бессимптомный доклинический период.
Как напомнил медик, он предполагал, что "90% было за то, что все обойдется "малой" кровью", а также писал, что "может полыхнуть по всему миру". Но, по словам Мясникова, в итоге случился именно последний вариант.
Кроме того, специалист привел собственные расчеты по заболеваемости COVID-19 в России.
"На сегодня процент смертности от КОВИД к населению России — 0,03%. Да-да, те самые 0,0...% <…> Учитывая, что официальные данные говорят о 30% бессимптомных (то есть здоровых) людей, то на сегодня процент переболевших (с симптомами) — 1,1% от населения России. <…> И только 10% от больных с симптомами болеют достаточно тяжело, чтобы лечиться в госпитале. А именно об этом в начале весны и шла речь. И количество таких больных на сегодня — 0,1% от населения России", — объяснил свою позицию Мясников.
В заключение врач посоветовал своим "недобросовестным" критикам "учить матчасть и умерить иронию".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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