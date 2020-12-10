https://ria.ru/20201210/moskva-1588593777.html

В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову

В Москве открыли мемориальную доску Юрию Лужкову

Мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли в центре столицы в четверг, спустя год после его смерти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:04

2020-12-10T14:04

2020-12-10T14:04

алексей шапошников

большой театр

московская городская дума

игорь щеголев

юрий лужков

москва

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову открыли в центре столицы в четверг, спустя год после его смерти, передает корреспондент РИА Новости.Мемориальную доску установили на доме 48 на 3-й Тверской-Ямской улице, где жил бывший мэр. Ее открыли вдова Лужкова Елена Батурина, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников."Сегодня много прозвучало слов о том, в какой тяжелейший, сложнейший период Юрий Михайлович возглавил столицу нашей Родины. Это были одни из самых тяжелых лет для нас, для москвичей... Слава богу, это все в прошлом, это в прошлом благодаря работе Юрия Михайловича Лужкова. Яркий политик, общественный деятель и крепкий хозяйственник. Благодаря всем его качествам Москва развивалась, росла, становилась лучшим городом земли", - сказал Шапошников.Государственные и общественные деятели, коллеги, друзья, родственники Лужкова возложили цветы к мемориальной доске.Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный художник России Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России Игорь Воскресенский.Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Указ об увековечении его памяти был подписан президентом России Владимиром Путиным 13 февраля 2020 года.Лужков возглавлял правительство столицы на протяжении 18 лет. За годы его пребывания на посту градоначальника в столице произошли серьезные социально-экономические преобразования, были приняты определяющие облик города решения: восстановлен храм Христа Спасителя, проведена реставрация Большого театра и Гостиного Двора, Манежной площади, реконструированы парки Царицыно и Коломенское, открыт парк Победы на Поклонной горе, реконструирована МКАД, введено в эксплуатацию Третье транспортное кольцо, реализована первая программа по расселению пятиэтажек.

https://ria.ru/20201117/leonid-yakubovich-1584984067.html

https://ria.ru/20201025/luzhkov-1581443657.html

https://ria.ru/20200214/1564687323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей шапошников, большой театр, московская городская дума, игорь щеголев, юрий лужков, москва, общество