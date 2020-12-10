https://ria.ru/20201210/lenoblast-1588567375.html

Дрозденко рассказал "Википедии" о гербе, флаге и гимне Ленобласти

Дрозденко рассказал "Википедии" о гербе, флаге и гимне Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в интернет-энциклопедии "Википедия" об интересных фактах и о деталях герба, флага, а также гимне... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:15

2020-12-10T12:15

2020-12-10T12:15

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в интернет-энциклопедии "Википедия" об интересных фактах и о деталях герба, флага, а также гимне Ленинградской области; таким образом, глава региона хочет повысить эрудированность жителей о своем родном крае.По его словам, в День герба, флага и гимна региона он провел на своей странице в социальных сетях опрос, чтобы узнать сколько жителей области знают гимн области. "Опрос показал - слова нашего гимна знакомы примерно 45% моих подписчиков. Гимн появился у Ленобласти в 2014 году, комиссию по выбору слов и мелодии возглавил маэстро Гергиев. Новой традицией стало исполнение гимна перед заседаниями правительства региона", — отметил губернатор.В свою очередь, в областной пресс-службе напомнили, что текст гимна Ленинградской области написал режиссер, сценарист, поэт Михаил Лейкин, а музыку Светлана Миронова в 2014 году. Флаг Ленинградской области — наряду с гербом, основной символ государственной власти, отображающий общественно-исторический и государственно-правовой статус Ленобласти как субъекта Российской Федерации."Основные цвета флага Ленинградской области повторяют цветовое сочетание российского флага. Это показывает территориальное и политическое единство региона со всей страной. Волны обозначают расположение региона на берегу Финского залива, а также множество водоемов: 1800 озер и более 25 тысяч рек", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201209/platezhi-1588459764.html

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александр дрозденко