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Путин прокомментировал лечение губернатора Владимирской области в Москве
Путин прокомментировал лечение губернатора Владимирской области в Москве
Президент России Владимир Путин, говоря о лечении губернатора Владимирской области Владимира Сипягина от коронавируса не в больнице его региона, а в столичной... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:57
2020-12-10T16:27
москва
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир сипягин
владимир путин
владимирская область
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о лечении губернатора Владимирской области Владимира Сипягина от коронавируса не в больнице его региона, а в столичной частной клинике, заявил, что решение о том, где человеку лечиться, должны принимать врачи.Сипягин 13 ноября сообщил в своем Instagram, что сдал положительный тест на COVID, а 17 ноября его госпитализировали после начавшегося осложнения в частную клинику Москвы. Как отмечал губернатор, он решил продолжить лечение в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах своей области. День лечения в клинике, куда госпитализировали губернатора, стоил от 50 тысяч рублей. Сипягина выписали из клиники 24 ноября, он продолжал лечение амбулаторно, а 30 ноября стало известно, что он приступил к работе, пройдя курс лечения от COVID-19."Что касается лечения, то врачи определяют, где человеку лечиться. И я уверен, что и во Владимирской области, и везде должны определять прежде всего специалисты", - сказал Путин в четверг на заседании президентского совета по правам человека, комментируя историю с лечением Сипягина."Так же, как специалисты должны определять, сидеть человеку в тюремной больнице или нет, об этом в начале нашей дискуссии тоже коллеги говорили. Не следователь должен определять, не общественное мнение, врач должен сказать, где и кто должен конкретного человека лечить", - добавил президент.Он отметил, что многие руководители регионов и министры лечатся по месту жительства, кто-то находится дома, а кто-то - в больнице.
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москва, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, владимир путин, владимирская область

Путин прокомментировал лечение губернатора Владимирской области в Москве

15:57 10.12.2020 (обновлено: 16:27 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Чучадеев / Перейти в фотобанкИнаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Чучадеев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о лечении губернатора Владимирской области Владимира Сипягина от коронавируса не в больнице его региона, а в столичной частной клинике, заявил, что решение о том, где человеку лечиться, должны принимать врачи.
Сипягин 13 ноября сообщил в своем Instagram, что сдал положительный тест на COVID, а 17 ноября его госпитализировали после начавшегося осложнения в частную клинику Москвы. Как отмечал губернатор, он решил продолжить лечение в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах своей области. День лечения в клинике, куда госпитализировали губернатора, стоил от 50 тысяч рублей. Сипягина выписали из клиники 24 ноября, он продолжал лечение амбулаторно, а 30 ноября стало известно, что он приступил к работе, пройдя курс лечения от COVID-19.
"Что касается лечения, то врачи определяют, где человеку лечиться. И я уверен, что и во Владимирской области, и везде должны определять прежде всего специалисты", - сказал Путин в четверг на заседании президентского совета по правам человека, комментируя историю с лечением Сипягина.
"Так же, как специалисты должны определять, сидеть человеку в тюремной больнице или нет, об этом в начале нашей дискуссии тоже коллеги говорили. Не следователь должен определять, не общественное мнение, врач должен сказать, где и кто должен конкретного человека лечить", - добавил президент.
Он отметил, что многие руководители регионов и министры лечатся по месту жительства, кто-то находится дома, а кто-то - в больнице.
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МоскваОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинВладимир ПутинВладимирская область
 
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