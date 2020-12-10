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Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Запад может придумать еще немало поводов, чтобы обвинить Москву во вмешательстве в дела других государств. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:18
2020-12-10T14:51
россия
сергей лавров
союзное государство
белоруссия
европа
сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Запад может придумать еще немало поводов, чтобы обвинить Москву во вмешательстве в дела других государств."В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона, только чтобы Запад не укреплял там свое положение. Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах", — отметил министр в интервью телеканалу RT.По его словам, Москва готова к любым поворотам событий. "Буквально на днях читал, что конгресс США продвигает санкции против Союзного государства России и Белоруссии просто потому, что есть такое Союзное государство и оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную "цветную революцию". Так что еще будет немало поводов, я уверен в этом. Запад умеет не только их искать, но и выдумывать на ровном месте. Предела совершенства у наших западных коллег нет", — сказал он.В ноябре палата представителей США поддержала законопроект, наделяющий президента США полномочиями по ограничению на въезд членов избиркома Белоруссии и чиновников, которых в Америке считают ответственными за давление на СМИ. Как сообщается на сайте конгресса, законопроект расширяет возможности содействия Белоруссии, включая "противодействие интернет-цензуре", а также "поддержку женщин и политических беженцев".Если законопроект будет одобрен, президент США сможет заблокировать визу любого иностранного гражданина, который является членом ЦИК Белоруссии, государственным должностным лицом, ответственным за действия в отношении независимых СМИ, должностным лицом Союзного государства или российским физическим лицом, активно участвовавшим в действиях в отношении СМИ или нарушении прав человека, связанных с ситуацией в республике.
https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html
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россия, сергей лавров, союзное государство, белоруссия, европа, сша

Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран

08:18 10.12.2020 (обновлено: 14:51 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что Запад может придумать еще немало поводов, чтобы обвинить Москву во вмешательстве в дела других государств.
"В последнее время нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в Белоруссии, вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона, только чтобы Запад не укреплял там свое положение. Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах", — отметил министр в интервью телеканалу RT.
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По его словам, Москва готова к любым поворотам событий. "Буквально на днях читал, что конгресс США продвигает санкции против Союзного государства России и Белоруссии просто потому, что есть такое Союзное государство и оно не нравится тем, кто хотел бы в Республике Беларусь совершить очередную "цветную революцию". Так что еще будет немало поводов, я уверен в этом. Запад умеет не только их искать, но и выдумывать на ровном месте. Предела совершенства у наших западных коллег нет", — сказал он.
В ноябре палата представителей США поддержала законопроект, наделяющий президента США полномочиями по ограничению на въезд членов избиркома Белоруссии и чиновников, которых в Америке считают ответственными за давление на СМИ. Как сообщается на сайте конгресса, законопроект расширяет возможности содействия Белоруссии, включая "противодействие интернет-цензуре", а также "поддержку женщин и политических беженцев".
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Если законопроект будет одобрен, президент США сможет заблокировать визу любого иностранного гражданина, который является членом ЦИК Белоруссии, государственным должностным лицом, ответственным за действия в отношении независимых СМИ, должностным лицом Союзного государства или российским физическим лицом, активно участвовавшим в действиях в отношении СМИ или нарушении прав человека, связанных с ситуацией в республике.
 
РоссияСергей ЛавровСоюзное государствоБелоруссияЕвропаСША
 
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