https://ria.ru/20201210/kosmos-1588540591.html

Российско-германский телескоп нашел в космосе удивительную структуру

Российско-германский телескоп нашел в космосе удивительную структуру

Российско-германский телескоп "Спектр-РГ" при обзоре неба обнаружил неизвестную ранее огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, сообщается на... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:36

2020-12-10T09:36

2020-12-10T09:36

риа наука

спектр-рг

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

германия

байконур (город)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российско-германский телескоп "Спектр-РГ" при обзоре неба обнаружил неизвестную ранее огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, сообщается на сайте госкорпорации."На первой карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA, одним из двух инструментов на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", астрономы обнаружили удивительную новую деталь: огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, занимающую существенную часть южного неба", - говорится в релизе.Давно известна подобная структура на северном небе, так называемый Северный Полярный Шпур. Долгие годы считалось, что она возникла вследствие взрыва близкой к Солнцу сверхновой звезды десятки или сотни тысяч лет назад."Однако взятые вместе, северная и южная структуры на карте напоминают ореол в форме песочных часов, достаточно симметричный относительно центра Галактики, который отстоит от Солнца на расстояние в 25 тысяч световых лет", - говорится в сообщении.Размеры этих структур сравнимы с размерами всей галактики Млечный Путь, сообщает "Роскосмос". Ученые полагают, что структуры являются следами ударных волн, вызванных мощнейшим выбросом энергии из центра нашей Галактики."Спектр-РГ", разработанный в НПО Лавочкина (входит в "Роскосмос"), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия).

https://ria.ru/20200730/1575178290.html

https://ria.ru/20201110/bakterii-1583964429.html

германия

байконур (город)

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спектр-рг, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, германия, байконур (город)