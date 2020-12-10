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https://ria.ru/20201210/kosmos-1588540591.html
Российско-германский телескоп нашел в космосе удивительную структуру
Российско-германский телескоп нашел в космосе удивительную структуру
Российско-германский телескоп "Спектр-РГ" при обзоре неба обнаружил неизвестную ранее огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, сообщается на... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:36
2020-12-10T09:36
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российско-германский телескоп "Спектр-РГ" при обзоре неба обнаружил неизвестную ранее огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, сообщается на сайте госкорпорации."На первой карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA, одним из двух инструментов на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", астрономы обнаружили удивительную новую деталь: огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, занимающую существенную часть южного неба", - говорится в релизе.Давно известна подобная структура на северном небе, так называемый Северный Полярный Шпур. Долгие годы считалось, что она возникла вследствие взрыва близкой к Солнцу сверхновой звезды десятки или сотни тысяч лет назад."Однако взятые вместе, северная и южная структуры на карте напоминают ореол в форме песочных часов, достаточно симметричный относительно центра Галактики, который отстоит от Солнца на расстояние в 25 тысяч световых лет", - говорится в сообщении.Размеры этих структур сравнимы с размерами всей галактики Млечный Путь, сообщает "Роскосмос". Ученые полагают, что структуры являются следами ударных волн, вызванных мощнейшим выбросом энергии из центра нашей Галактики."Спектр-РГ", разработанный в НПО Лавочкина (входит в "Роскосмос"), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия).
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спектр-рг, космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, германия, байконур (город)

Российско-германский телескоп нашел в космосе удивительную структуру

09:36 10.12.2020
 
© Изображение из статьи P. Predehl, R.A. Sunyaev, et al.Наложение карт нашей Галактики, полученных телескопами СРГ/еРОЗИТА и "Ферми" (NASA). Диффузное рентгеновское излучение, регистрируемое телескопом СРГ/еРОЗИТА (0.6–1 кэВ, обозначено оттенками голубого), окружает область более жесткого излучения (гигаэлектрон-вольты, обозначено красным), получившей название "пузыри Ферми"
Наложение карт нашей Галактики, полученных телескопами СРГ/еРОЗИТА и Ферми (NASA). Диффузное рентгеновское излучение, регистрируемое телескопом СРГ/еРОЗИТА (0.6–1 кэВ, обозначено оттенками голубого), окружает область более жесткого излучения (гигаэлектрон-вольты, обозначено красным), получившей название пузыри Ферми - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Изображение из статьи P. Predehl, R.A. Sunyaev, et al.
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российско-германский телескоп "Спектр-РГ" при обзоре неба обнаружил неизвестную ранее огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, сообщается на сайте госкорпорации.
"На первой карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA, одним из двух инструментов на борту российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ", астрономы обнаружили удивительную новую деталь: огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, занимающую существенную часть южного неба", - говорится в релизе.
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Давно известна подобная структура на северном небе, так называемый Северный Полярный Шпур. Долгие годы считалось, что она возникла вследствие взрыва близкой к Солнцу сверхновой звезды десятки или сотни тысяч лет назад.
"Однако взятые вместе, северная и южная структуры на карте напоминают ореол в форме песочных часов, достаточно симметричный относительно центра Галактики, который отстоит от Солнца на расстояние в 25 тысяч световых лет", - говорится в сообщении.
© Изображение из статьи P. Predehl, R.A. Sunyaev, et al.Иллюстрация возможного положения "пузырей еРОЗИТА" (EB, eROSITA bubbles, желтый цвет) и "пузырей Ферми" (FB, Fermi bubbles, розовый цвет) относительно Галактики и Солнечной системы. Приблизительные размеры структур, полученные в этом исследовании, указаны рядом со стрелками соответствующего цвета.
Иллюстрация возможного положения пузырей еРОЗИТА (EB, eROSITA bubbles, желтый цвет) и пузырей Ферми (FB, Fermi bubbles, розовый цвет) относительно Галактики и Солнечной системы
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Иллюстрация возможного положения "пузырей еРОЗИТА" (EB, eROSITA bubbles, желтый цвет) и "пузырей Ферми" (FB, Fermi bubbles, розовый цвет) относительно Галактики и Солнечной системы. Приблизительные размеры структур, полученные в этом исследовании, указаны рядом со стрелками соответствующего цвета.
© Изображение из статьи P. Predehl, R.A. Sunyaev, et al.
© Изображение из статьи P. Predehl, R.A. Sunyaev, et alКарта диффузного рентгеновского излучения в диапазоне 0.6–1.0 кэВ, полученная телескопом СРГ/еРОЗИТА. Вклад точечных источников был удален.
Карта диффузного рентгеновского излучения в диапазоне 0.6–1.0 кэВ, полученная телескопом СРГ/еРОЗИТА. Вклад точечных источников был удален
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Карта диффузного рентгеновского излучения в диапазоне 0.6–1.0 кэВ, полученная телескопом СРГ/еРОЗИТА. Вклад точечных источников был удален.
© Изображение из статьи P. Predehl, R.A. Sunyaev, et al
© Фото : РоскосмосКарта всего неба СРГ/еРОЗИТА (c) М.Гильфанов, Р.Сюняев, Е.Чуразов (от ИКИ), H.Brunner, A.Merloni, J.Sanders (от МПЕ)
Карта всего неба СРГ/еРОЗИТА (c) М.Гильфанов, Р.Сюняев, Е.Чуразов (от ИКИ), H.Brunner, A.Merloni, J.Sanders (от МПЕ)
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Карта всего неба СРГ/еРОЗИТА (c) М.Гильфанов, Р.Сюняев, Е.Чуразов (от ИКИ), H.Brunner, A.Merloni, J.Sanders (от МПЕ)
© Фото : Роскосмос
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур в лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина. Спектр-РГ" (СРГ) - совместный российско-германский проект орбитальной обсерватории для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.
Телескоп Спектр-РГ перед отправкой на Байконур
4 из 4
Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур в лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина. Спектр-РГ" (СРГ) - совместный российско-германский проект орбитальной обсерватории для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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1 из 4
Иллюстрация возможного положения "пузырей еРОЗИТА" (EB, eROSITA bubbles, желтый цвет) и "пузырей Ферми" (FB, Fermi bubbles, розовый цвет) относительно Галактики и Солнечной системы. Приблизительные размеры структур, полученные в этом исследовании, указаны рядом со стрелками соответствующего цвета.
© Изображение из статьи P. Predehl, R.A. Sunyaev, et al.
2 из 4
Карта диффузного рентгеновского излучения в диапазоне 0.6–1.0 кэВ, полученная телескопом СРГ/еРОЗИТА. Вклад точечных источников был удален.
© Изображение из статьи P. Predehl, R.A. Sunyaev, et al
3 из 4
Карта всего неба СРГ/еРОЗИТА (c) М.Гильфанов, Р.Сюняев, Е.Чуразов (от ИКИ), H.Brunner, A.Merloni, J.Sanders (от МПЕ)
© Фото : Роскосмос
4 из 4
Космический аппарат "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур в лаборатории НПО имени С.А. Лавочкина. Спектр-РГ" (СРГ) - совместный российско-германский проект орбитальной обсерватории для исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Размеры этих структур сравнимы с размерами всей галактики Млечный Путь, сообщает "Роскосмос". Ученые полагают, что структуры являются следами ударных волн, вызванных мощнейшим выбросом энергии из центра нашей Галактики.
"Спектр-РГ", разработанный в НПО Лавочкина (входит в "Роскосмос"), был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия).
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