https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588566797.html

Эпидемиолог заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Эпидемиолог заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, вероятно, вышла на фазу стабилизации по ситуации с коронавирусной инфекцией, ситуация в регионах запаздывает на две-три недели, заявил заместитель... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:13

2020-12-10T12:13

2020-12-10T15:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_a1deb76018769a8dcd9c9ff3a995e69e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Москва, вероятно, вышла на фазу стабилизации по ситуации с коронавирусной инфекцией, ситуация в регионах запаздывает на две-три недели, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург", - сказал Горелов журналистам.Он отметил, что никакого значения суточные показатели заболеваемости сейчас не имеют, ключевым является, как прогрессирует инфекция - это индекс распространения. В Москве он составляет 0,81, в Санкт-Петербурге - больше 1, послабление ограничительных мероприятий возможно при показателе ниже 0,7, уточнил Горелов."Поэтому стабилизацию мы ждали и вчера уже говорили о том, можно ли верить математическим прогнозам. Один из них говорит, что ситуация стабилизируется к 12 декабря в Москве, к 16 декабря - в Санкт-Петербурге, а к 26 декабря - вся Россия. Но это не наш математический прогноз, ошиблись математики или нет, покажет жизнь", - подчеркнул Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество