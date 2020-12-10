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Эпидемиолог заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Эпидемиолог заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Москва, вероятно, вышла на фазу стабилизации по ситуации с коронавирусной инфекцией, ситуация в регионах запаздывает на две-три недели, заявил заместитель... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:13
2020-12-10T12:13
2020-12-10T15:01
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здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Москва, вероятно, вышла на фазу стабилизации по ситуации с коронавирусной инфекцией, ситуация в регионах запаздывает на две-три недели, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Ситуация с коронавирусом в разных регионах запаздывает на две-три недели, поэтому динамики эпидпроцесса абсолютно разные. Москва, может быть, как раз и вышла на фазу стабилизации, потому что в основном вклад в заболеваемость вносят Москва и Санкт-Петербург", - сказал Горелов журналистам.Он отметил, что никакого значения суточные показатели заболеваемости сейчас не имеют, ключевым является, как прогрессирует инфекция - это индекс распространения. В Москве он составляет 0,81, в Санкт-Петербурге - больше 1, послабление ограничительных мероприятий возможно при показателе ниже 0,7, уточнил Горелов."Поэтому стабилизацию мы ждали и вчера уже говорили о том, можно ли верить математическим прогнозам. Один из них говорит, что ситуация стабилизируется к 12 декабря в Москве, к 16 декабря - в Санкт-Петербурге, а к 26 декабря - вся Россия. Но это не наш математический прогноз, ошиблись математики или нет, покажет жизнь", - подчеркнул Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество