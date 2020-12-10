https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588532196.html
Врач заявила о "ничтожно малом" числе повторных случаев COVID-19
Врач заявила о "ничтожно малом" числе повторных случаев COVID-19
Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман в интервью РИА Новости оценила риск повторного... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T07:21
2020-12-10T07:21
2020-12-10T07:21
израиль
распространение нового коронавируса
галина гольцман
владислав жемчугов
коронавирус в россии
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россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман в интервью РИА Новости оценила риск повторного заражения коронавирусной инфекцией как незначительный.Медик аргументировала свои слова тем, что на миллионы инфицированных приходится лишь несколько десятков случаев повторного заболевания, и это "практически ничтожно".Врач также обратила внимание, что в случае действительно повторного заболевания болезнь протекает легче.Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет. По словам главы ведомства, регистрируются единичные случаи, каждый из которых рассматривается специальной рабочей группой.Простой способ снизить риск зараженияОпасность заражения коронавирусом зависит от такого фактора, как концентрация патогенов в воздухе. Она выше в закрытых помещениях, и поэтому люди чаще всего сталкиваются с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице.Чтобы снизить концентрацию патогенов в таких местах, достаточно увеличить мощность вентиляции, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Медик подчеркнул, что увеличить мощность вентиляции необходимо также на работе и дома. Частая влажная уборка помещения и проветривание уменьшат количество патогенов и снизят риск заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html
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израиль, галина гольцман, владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Заведующая терапевтическим отделением израильской
больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман в интервью РИА Новости оценила риск повторного заражения коронавирусной
инфекцией как незначительный.
Медик аргументировала свои слова тем, что на миллионы инфицированных приходится лишь несколько десятков случаев повторного заболевания, и это "практически ничтожно".
"Большинство случаев заболевания, которые называют повторными, на самом деле не повторные, на самом деле или были ошибки, или это продолжение первого заболевания", — подчеркнула Гольцман.
Врач также обратила внимание, что в случае действительно повторного заболевания болезнь протекает легче.
"Потому что иммунная система знакома с этим вирусом уже и начинает активно вырабатывать антитела", — уточнила она.
Как ранее рассказала
глава Роспотребнадзора Анна Попова
, массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет. По словам главы ведомства
, регистрируются единичные случаи, каждый из которых рассматривается специальной рабочей группой.
Простой способ снизить риск заражения
Опасность заражения коронавирусом зависит от такого фактора, как концентрация патогенов в воздухе. Она выше в закрытых помещениях, и поэтому люди чаще всего сталкиваются с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице.
Чтобы снизить концентрацию патогенов в таких местах, достаточно увеличить мощность вентиляции, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-иммунолог Владислав Жемчугов
.
Медик подчеркнул, что увеличить мощность вентиляции необходимо также на работе и дома. Частая влажная уборка помещения и проветривание уменьшат количество патогенов и снизят риск заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.