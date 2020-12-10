https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588532196.html

Врач заявила о "ничтожно малом" числе повторных случаев COVID-19

Врач заявила о "ничтожно малом" числе повторных случаев COVID-19

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман в интервью РИА Новости оценила риск повторного... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T07:21

2020-12-10T07:21

2020-12-10T07:21

израиль

распространение нового коронавируса

галина гольцман

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман в интервью РИА Новости оценила риск повторного заражения коронавирусной инфекцией как незначительный.Медик аргументировала свои слова тем, что на миллионы инфицированных приходится лишь несколько десятков случаев повторного заболевания, и это "практически ничтожно".Врач также обратила внимание, что в случае действительно повторного заболевания болезнь протекает легче.Как ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет. По словам главы ведомства, регистрируются единичные случаи, каждый из которых рассматривается специальной рабочей группой.Простой способ снизить риск зараженияОпасность заражения коронавирусом зависит от такого фактора, как концентрация патогенов в воздухе. Она выше в закрытых помещениях, и поэтому люди чаще всего сталкиваются с вирусами в общественном транспорте, на работе и дома, а не на улице.Чтобы снизить концентрацию патогенов в таких местах, достаточно увеличить мощность вентиляции, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Медик подчеркнул, что увеличить мощность вентиляции необходимо также на работе и дома. Частая влажная уборка помещения и проветривание уменьшат количество патогенов и снизят риск заражения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html

https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588402750.html

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, галина гольцман, владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество