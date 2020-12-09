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Попова рассказала о случаях повторного заражения коронавирусом в России
Попова рассказала о случаях повторного заражения коронавирусом в России
Массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:37
2020-12-09T11:37
2020-12-09T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах", - сказала Попова журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, общество