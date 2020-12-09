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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588364862.html
Попова рассказала о случаях повторного заражения коронавирусом в России
Попова рассказала о случаях повторного заражения коронавирусом в России
Массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:37
2020-12-09T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах", - сказала Попова журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, общество

Попова рассказала о случаях повторного заражения коронавирусом в России

11:37 09.12.2020 (обновлено: 11:59 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы " 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах", - сказала Попова журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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