https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588364862.html

Попова рассказала о случаях повторного заражения коронавирусом в России

Попова рассказала о случаях повторного заражения коронавирусом в России

Массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:37

2020-12-09T11:37

2020-12-09T11:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Массового распространения повторного заражения коронавирусом в России нет, регистрируются единичные случаи, каждый случай рассматривается специальной рабочей группой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день каждый случай повторного инфицирования рассматривается учеными, специально созданной рабочей группой. На сегодняшний день массового распространения в РФ нет, такие случаи единичны, они могут быть во всех странах", - сказала Попова журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, общество