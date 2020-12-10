https://ria.ru/20201210/kazan-1588684650.html

Подписано первое партнерское соглашение к играм Спецолимпиады в Казани

Подписано первое партнерское соглашение к играм Спецолимпиады в Казани

Первое партнерское соглашение в рамках подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады, которые пройдут в Казани в 2022 году, подписано в четверг,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T21:43

2020-12-10T21:43

2020-12-10T21:43

республика татарстан

россия

coca-cola hbc россия

ольга слуцкер

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148496/57/1484965757_0:217:3077:1948_1920x0_80_0_0_af5d9fc2b82a83cd8c058a7baeaa0b6c.jpg

КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Первое партнерское соглашение в рамках подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады, которые пройдут в Казани в 2022 году, подписано в четверг, сообщает пресс-служба главы Татарстана.Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг в режиме видеоконференцсвязи встретился с представителями Специальной Олимпиады и компании Coca-Cola в рамках подготовки к играм. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о намерении партнерства между министерством спорта Татарстана, дирекцией спортивных и социальных проектов и компанией Coca-Cola HBC Россия."Такое крупное спортивное и социально значимое мероприятие впервые состоится на территории Российской Федерации. Мы гордимся, что честь его проведения выпала на Республику Татарстан и город Казань... Безусловно, в реализации такого социально значимого проекта, как Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады, важно участие бизнес-структур. Отрадно, что этот проект планируют поддержать крупные международные компании", - сказал Минниханов в ходе встречи.По его словам, опыт и профессионализм таких хорошо себя зарекомендовавших на Универсиаде-2013, чемпионате мира по водным видам спорта-2015, чемпионате рабочих профессий Worldskills-2019 компаний, как Coca-Cola, сделают игры яркими и незабываемыми.Минниханов отметил, что спорт – одно из приоритетных направлений развития социальной политики Татарстана. За последнее десятилетие республика сделала огромный рывок в развитии спортивной инфраструктуры, на сегодняшний день в Татарстане более 11 тысяч спортсооружений. "Без преувеличения мы являемся одним из лидеров в стране по количеству и качеству спортивных объектов", - подчеркнул он.По словам президента Специальной Олимпиады в России Ольги Слуцкер, проведение этого престижного и чрезвычайно важного мероприятия даст возможность показать, что Россия всегда была и остается в высшей лиге мирового спортивного движения и способна на самом высоком уровне проводить крупнейшие международные соревнования. "Россия стала хозяйкой, пожалуй, самых гуманистических соревнований в мире, которые дают людям с особенностями интеллекта возможность социализироваться и чувствовать себя частью большой спортивной семьи", - отметила она.Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани 22-28 января 2022 года. Это одно из самых престижных спортивных мероприятий, направленных на создание по-настоящему инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта. Ожидается, что в Специальной Олимпиаде в Казани примут участие 2 тысячи спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран. Спортивная программа включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

https://ria.ru/20201210/ryba-1588638160.html

https://rsport.ria.ru/20201203/pryzhki-1587509861.html

https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, coca-cola hbc россия, ольга слуцкер, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань