Подписано первое партнерское соглашение к играм Спецолимпиады в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВид с Казанского кремля на Кремлевскую набережную в Казани
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Первое партнерское соглашение в рамках подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады, которые пройдут в Казани в 2022 году, подписано в четверг, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в четверг в режиме видеоконференцсвязи встретился с представителями Специальной Олимпиады и компании Coca-Cola в рамках подготовки к играм. В ходе встречи состоялось подписание соглашения о намерении партнерства между министерством спорта Татарстана, дирекцией спортивных и социальных проектов и компанией Coca-Cola HBC Россия.
"Такое крупное спортивное и социально значимое мероприятие впервые состоится на территории Российской Федерации. Мы гордимся, что честь его проведения выпала на Республику Татарстан и город Казань... Безусловно, в реализации такого социально значимого проекта, как Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады, важно участие бизнес-структур. Отрадно, что этот проект планируют поддержать крупные международные компании", - сказал Минниханов в ходе встречи.
По его словам, опыт и профессионализм таких хорошо себя зарекомендовавших на Универсиаде-2013, чемпионате мира по водным видам спорта-2015, чемпионате рабочих профессий Worldskills-2019 компаний, как Coca-Cola, сделают игры яркими и незабываемыми.
Минниханов отметил, что спорт – одно из приоритетных направлений развития социальной политики Татарстана. За последнее десятилетие республика сделала огромный рывок в развитии спортивной инфраструктуры, на сегодняшний день в Татарстане более 11 тысяч спортсооружений. "Без преувеличения мы являемся одним из лидеров в стране по количеству и качеству спортивных объектов", - подчеркнул он.
По словам президента Специальной Олимпиады в России Ольги Слуцкер, проведение этого престижного и чрезвычайно важного мероприятия даст возможность показать, что Россия всегда была и остается в высшей лиге мирового спортивного движения и способна на самом высоком уровне проводить крупнейшие международные соревнования. "Россия стала хозяйкой, пожалуй, самых гуманистических соревнований в мире, которые дают людям с особенностями интеллекта возможность социализироваться и чувствовать себя частью большой спортивной семьи", - отметила она.
Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани 22-28 января 2022 года. Это одно из самых престижных спортивных мероприятий, направленных на создание по-настоящему инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта. Ожидается, что в Специальной Олимпиаде в Казани примут участие 2 тысячи спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран. Спортивная программа включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.