Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201210/hermitage-1588553872.html
В Эрмитаже открылась выставка к 500-летию со дня смерти Рафаэля
В Эрмитаже открылась выставка к 500-летию со дня смерти Рафаэля
В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылась для посетителей выставка "Линия Рафаэля. 1520-2020", приуроченная к 500-летию со дня смерти художника. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T11:12
2020-12-10T11:31
государственный эрмитаж
рафаэль санти
санкт-петербург
культура
новости культуры
музеи
западная европа
государственный русский музей
лондонская национальная галерея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588556413_0:86:1618:996_1920x0_80_0_0_d8ccbb1e30a6a2ca6ddcb8ec091c5df7.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылась для посетителей выставка "Линия Рафаэля. 1520-2020", приуроченная к 500-летию со дня смерти художника.На выставке представлено более 300 предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства из коллекций Эрмитажа и двенадцати собраний России и Западной Европы. Среди них – как знаменитые шедевры, так и ранее не известные работы. Экспозицию в залах Невской парадной анфилады Зимнего дворца открыл генеральный директор музея Михаил Пиотровский: "Выставка большая, красивая и очень эрмитажная, из категории "умных" выставок, которые зовут к размышлению самого разного уровня. &lt;...&gt; Она рассказывает об Эрмитаже как об универсальном музее, который может взять, выстроить в определенном порядке вещи и рассказать историю, которую раньше не рассказывали. &lt;...&gt; Экспозиция построена на диалогах между разными художниками, которые восприняли эстетические идеи Рафаэля, и как диалог двух кураторов".Произведения художников пяти веков рассматриваются в сопоставлении с искусством Рафаэля, наглядно демонстрируется что тот или иной мастер заимствовал у классика и как интерпретировал. Открывают экспозицию произведения самого мастера: картина и рисунки из европейских собраний. Главная премьера — восемь монументальных фресок школы Рафаэля из собрания Эрмитажа, которые впервые предстанут публике после начатой в 2015 году реставрации, открывшей подлинную авторскую живопись. Некоторые фрески еще не подвергались реставрации, другие — находятся в процессе раскрытия, работа над третьими практически завершена. Впервые в истории музея зрителям дается возможность наблюдать за разными стадиями возрождения памятника как за неким таинством, которое никогда не демонстрируется публике.Фрески украшали лоджию виллы Стати-Маттеи на Палатинском холме в Риме и были созданы художниками мастерской Рафаэля вскоре после смерти мастера в 1520 году под руководством его любимого ученика и наследника Джулио Романо. Именно руке Джулио Романо принадлежит единственный сохранившийся фрагмент оригинального картона к одной из фресок лоджии – "Венера и Адонис". Рядом с фресками экспонируются подготовительные рисунки и фрагменты картонов к ним из собрания Британского музея и Альбертины – художественная кухня школы Рафаэля.Кураторы — Зоя Владимировна Купцова и Василий Михайлович Успенский, научные сотрудники Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.В организации принимали участие Британский музей, Музей Альбертина, Лондонской Национальной галереи, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей-заповедник "Царское Село", Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Собрание икон при поддержке Фонда Андрея Первозванного, частные коллекционеры.Выставка "Линия Рафаэля. 1520-2020" включена в маршрут № 2 по Главному музейному комплексу. Также ее можно посетить по отдельным билетам. Она будет открыта до 28 марта.
https://ria.ru/20201119/vkhutemas-1585380381.html
санкт-петербург
западная европа
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588556413_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_22d6101533054c16e496351842d77bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственный эрмитаж, рафаэль санти, санкт-петербург, новости культуры, музеи, западная европа, государственный русский музей, лондонская национальная галерея, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, михаил пиотровский, рим

В Эрмитаже открылась выставка к 500-летию со дня смерти Рафаэля

11:12 10.12.2020 (обновлено: 11:31 10.12.2020)
 
© Фото : Государственный ЭрмитажОткрытие выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020" в Эрмитаже
Открытие выставки Линия Рафаэля. 1520-2020 в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Государственный Эрмитаж
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылась для посетителей выставка "Линия Рафаэля. 1520-2020", приуроченная к 500-летию со дня смерти художника.
На выставке представлено более 300 предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства из коллекций Эрмитажа и двенадцати собраний России и Западной Европы. Среди них – как знаменитые шедевры, так и ранее не известные работы.
© Фото : Государственный ЭрмитажОткрытие выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020" в Эрмитаже
Открытие выставки Линия Рафаэля. 1520-2020 в Эрмитаже - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Государственный Эрмитаж
Открытие выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020" в Эрмитаже
Экспозицию в залах Невской парадной анфилады Зимнего дворца открыл генеральный директор музея Михаил Пиотровский: "Выставка большая, красивая и очень эрмитажная, из категории "умных" выставок, которые зовут к размышлению самого разного уровня. <...> Она рассказывает об Эрмитаже как об универсальном музее, который может взять, выстроить в определенном порядке вещи и рассказать историю, которую раньше не рассказывали. <...> Экспозиция построена на диалогах между разными художниками, которые восприняли эстетические идеи Рафаэля, и как диалог двух кураторов".
Произведения художников пяти веков рассматриваются в сопоставлении с искусством Рафаэля, наглядно демонстрируется что тот или иной мастер заимствовал у классика и как интерпретировал.
© Фото : Государственный ЭрмитажИоганн Фридрих Вильгельм Мюллер по картине Рафаэля "Сикстинская мадонна". 1816. Бумага, гравюра резцом. Государственный Эрмитаж.
Иоганн Фридрих Вильгельм Мюллер по картине Рафаэля Сикстинская мадонна. 1816. Бумага, гравюра резцом. Государственный Эрмитаж
1 из 3
Иоганн Фридрих Вильгельм Мюллер по картине Рафаэля "Сикстинская мадонна". 1816. Бумага, гравюра резцом. Государственный Эрмитаж.
© Фото : Государственный Эрмитаж
© Фото : Государственный ЭрмитажСальвадор Дали. Гала, моя Сикстинская мадонна. Иллюстрация к роману "Дон Кихот". 1957. Бумага, цветная литография.
Сальвадор Дали. Гала, моя Сикстинская мадонна. Иллюстрация к роману Дон Кихот. 1957. Бумага, цветная литография
2 из 3
Сальвадор Дали. Гала, моя Сикстинская мадонна. Иллюстрация к роману "Дон Кихот". 1957. Бумага, цветная литография.
© Фото : Государственный Эрмитаж
© Фото : Государственный ЭрмитажЕгор Остров. Сикстинская мадонна. 2020. Холст, акрил.
Егор Остров. Сикстинская мадонна. 2020. Холст, акрил
3 из 3
Егор Остров. Сикстинская мадонна. 2020. Холст, акрил.
© Фото : Государственный Эрмитаж
1 из 3
Иоганн Фридрих Вильгельм Мюллер по картине Рафаэля "Сикстинская мадонна". 1816. Бумага, гравюра резцом. Государственный Эрмитаж.
© Фото : Государственный Эрмитаж
2 из 3
Сальвадор Дали. Гала, моя Сикстинская мадонна. Иллюстрация к роману "Дон Кихот". 1957. Бумага, цветная литография.
© Фото : Государственный Эрмитаж
3 из 3
Егор Остров. Сикстинская мадонна. 2020. Холст, акрил.
© Фото : Государственный Эрмитаж
Открывают экспозицию произведения самого мастера: картина и рисунки из европейских собраний.
Главная премьера — восемь монументальных фресок школы Рафаэля из собрания Эрмитажа, которые впервые предстанут публике после начатой в 2015 году реставрации, открывшей подлинную авторскую живопись.
© Фото : Государственный ЭрмитажОткрытие выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020"
Открытие выставки Линия Рафаэля. 1520-2020 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Государственный Эрмитаж
Открытие выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020"
Некоторые фрески еще не подвергались реставрации, другие — находятся в процессе раскрытия, работа над третьими практически завершена. Впервые в истории музея зрителям дается возможность наблюдать за разными стадиями возрождения памятника как за неким таинством, которое никогда не демонстрируется публике.
Фрески украшали лоджию виллы Стати-Маттеи на Палатинском холме в Риме и были созданы художниками мастерской Рафаэля вскоре после смерти мастера в 1520 году под руководством его любимого ученика и наследника Джулио Романо. Именно руке Джулио Романо принадлежит единственный сохранившийся фрагмент оригинального картона к одной из фресок лоджии – "Венера и Адонис". Рядом с фресками экспонируются подготовительные рисунки и фрагменты картонов к ним из собрания Британского музея и Альбертины – художественная кухня школы Рафаэля.
© Фото : Государственный ЭрмитажОткрытие выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020"
Открытие выставки Линия Рафаэля. 1520-2020 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Государственный Эрмитаж
Открытие выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020"
Кураторы — Зоя Владимировна Купцова и Василий Михайлович Успенский, научные сотрудники Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.
В организации принимали участие Британский музей, Музей Альбертина, Лондонской Национальной галереи, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей-заповедник "Царское Село", Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Собрание икон при поддержке Фонда Андрея Первозванного, частные коллекционеры.
Выставка "Линия Рафаэля. 1520-2020" включена в маршрут № 2 по Главному музейному комплексу. Также ее можно посетить по отдельным билетам. Она будет открыта до 28 марта.
Зал полиграфического факультета на выставке ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 19:09Культура
Музей Москвы выпустил первую видеоэкскурсию по выставке о ВХУТЕМАСе
КультураГосударственный ЭрмитажРафаэль СантиСанкт-ПетербургНовости культурыМузеиЗападная ЕвропаГосударственный Русский музейЛондонская национальная галереяГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМихаил ПиотровскийРим
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
16:33Названа допустимая доза алкоголя после прививки от COVID-19
16:33Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа
16:31В "Роскосмосе" заявили, что у Сафронова не было допуска к гостайне
16:31МАК исследует двигатель самолета, на котором разбился ведущий НТВ
Лента новостейМолния