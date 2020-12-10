https://ria.ru/20201210/hermitage-1588553872.html

В Эрмитаже открылась выставка к 500-летию со дня смерти Рафаэля

В Эрмитаже открылась выставка к 500-летию со дня смерти Рафаэля

В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылась для посетителей выставка "Линия Рафаэля. 1520-2020", приуроченная к 500-летию со дня смерти художника. РИА Новости, 10.12.2020

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2020-12-10T11:31

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылась для посетителей выставка "Линия Рафаэля. 1520-2020", приуроченная к 500-летию со дня смерти художника.На выставке представлено более 300 предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства из коллекций Эрмитажа и двенадцати собраний России и Западной Европы. Среди них – как знаменитые шедевры, так и ранее не известные работы. Экспозицию в залах Невской парадной анфилады Зимнего дворца открыл генеральный директор музея Михаил Пиотровский: "Выставка большая, красивая и очень эрмитажная, из категории "умных" выставок, которые зовут к размышлению самого разного уровня. <...> Она рассказывает об Эрмитаже как об универсальном музее, который может взять, выстроить в определенном порядке вещи и рассказать историю, которую раньше не рассказывали. <...> Экспозиция построена на диалогах между разными художниками, которые восприняли эстетические идеи Рафаэля, и как диалог двух кураторов".Произведения художников пяти веков рассматриваются в сопоставлении с искусством Рафаэля, наглядно демонстрируется что тот или иной мастер заимствовал у классика и как интерпретировал. Открывают экспозицию произведения самого мастера: картина и рисунки из европейских собраний. Главная премьера — восемь монументальных фресок школы Рафаэля из собрания Эрмитажа, которые впервые предстанут публике после начатой в 2015 году реставрации, открывшей подлинную авторскую живопись. Некоторые фрески еще не подвергались реставрации, другие — находятся в процессе раскрытия, работа над третьими практически завершена. Впервые в истории музея зрителям дается возможность наблюдать за разными стадиями возрождения памятника как за неким таинством, которое никогда не демонстрируется публике.Фрески украшали лоджию виллы Стати-Маттеи на Палатинском холме в Риме и были созданы художниками мастерской Рафаэля вскоре после смерти мастера в 1520 году под руководством его любимого ученика и наследника Джулио Романо. Именно руке Джулио Романо принадлежит единственный сохранившийся фрагмент оригинального картона к одной из фресок лоджии – "Венера и Адонис". Рядом с фресками экспонируются подготовительные рисунки и фрагменты картонов к ним из собрания Британского музея и Альбертины – художественная кухня школы Рафаэля.Кураторы — Зоя Владимировна Купцова и Василий Михайлович Успенский, научные сотрудники Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.В организации принимали участие Британский музей, Музей Альбертина, Лондонской Национальной галереи, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей-заповедник "Царское Село", Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Собрание икон при поддержке Фонда Андрея Первозванного, частные коллекционеры.Выставка "Линия Рафаэля. 1520-2020" включена в маршрут № 2 по Главному музейному комплексу. Также ее можно посетить по отдельным билетам. Она будет открыта до 28 марта.

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