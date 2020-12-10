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Шоубиз
https://ria.ru/20201210/fadeev-1588363898.html
Максим Фадеев призвал закрыть "Дом-2"
Максим Фадеев призвал закрыть "Дом-2"
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instgram пост, в котором поразмышлял на тему недавней трагедии — смерти Валентины Григорьевой, которой не стало во время... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T03:37
2020-12-10T11:44
шоу-бизнес
настасья самбурская
знаменитости
звезды
ольга бузова
шоубиз
максим фадеев
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instgram пост, в котором поразмышлял на тему недавней трагедии — смерти Валентины Григорьевой, которой не стало во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк). Продюсера возмутили действия обвиняемого. Ведь когда его девушка скончалась, он продолжил вести трансляцию. Подписчики Reeflay тоже не отреагировали должным образом на случившиеся. По мнению Фадеева, это уже не люди, а "животные". В комментариях пользователи согласились со словами Максима Фадеева, подчеркнув, что "мир действительно сошел с ума", а проблемы, связанные с контентом в интернете необходимо решать на государственном уровне. И начать стоит с телепроекта "Дом-2". "Нужно начинать чистку существующего учебного пособия "Дом-2", где ведущие с упоением раскрутили это убожество", — прокомментировала Larisa_____01.Ранее о скандальном реалити-шоу также резко высказалась Настасья Самбурская. Актриса назвала "днищем" проект, его ведущих и даже зрителей. "Миллионы рублей днища заработанных на днище — не показатель уровня интеллектуального превосходства", — уверена она. Позже ей ответила ведущая "телестройки" Ольга Бузова, которая работает на шоу 16 лет. "Если бы это касалось лично меня, я бы никогда не стала "мараться" в этих помоях! Но когда речь идет о моих людях и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его, тут я молчать не буду", – написала возмущенная Бузова.У пользователей мнение по этому поводу разошлось. Некоторые поддержали позицию телеведущей и тоже защитили "Дом-2". Но многие остались на стороне Самбурской, заявив, что шоу давно пора "закрыть", а всех его участников "разогнать".
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РИА Новости
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шоу-бизнес, настасья самбурская, знаменитости, звезды, ольга бузова, максим фадеев

Максим Фадеев призвал закрыть "Дом-2"

03:37 10.12.2020 (обновлено: 11:44 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Максим Фадеев
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instgram пост, в котором поразмышлял на тему недавней трагедии — смерти Валентины Григорьевой, которой не стало во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк).
Продюсера возмутили действия обвиняемого. Ведь когда его девушка скончалась, он продолжил вести трансляцию. Подписчики Reeflay тоже не отреагировали должным образом на случившиеся. По мнению Фадеева, это уже не люди, а "животные".
"Я считаю, что их нужно вычислять всех. И тех, кто стримится, и тех, кто их смотрит. И тех, кто участвует во все этом", — говорит продюсер на видео.
В комментариях пользователи согласились со словами Максима Фадеева, подчеркнув, что "мир действительно сошел с ума", а проблемы, связанные с контентом в интернете необходимо решать на государственном уровне. И начать стоит с телепроекта "Дом-2".
"Нужно начинать чистку существующего учебного пособия "Дом-2", где ведущие с упоением раскрутили это убожество", — прокомментировала Larisa_____01.
"Согласен! На 1000000000 процентов этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери!" — поддержал ее позицию Максим Фадеев.
Ранее о скандальном реалити-шоу также резко высказалась Настасья Самбурская. Актриса назвала "днищем" проект, его ведущих и даже зрителей. "Миллионы рублей днища заработанных на днище — не показатель уровня интеллектуального превосходства", — уверена она.
Позже ей ответила ведущая "телестройки" Ольга Бузова, которая работает на шоу 16 лет.
"Если бы это касалось лично меня, я бы никогда не стала "мараться" в этих помоях! Но когда речь идет о моих людях и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его, тут я молчать не буду", – написала возмущенная Бузова.
У пользователей мнение по этому поводу разошлось. Некоторые поддержали позицию телеведущей и тоже защитили "Дом-2". Но многие остались на стороне Самбурской, заявив, что шоу давно пора "закрыть", а всех его участников "разогнать".
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2 - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 14:43
"Дом-2" обокрали на 30 миллионов рублей
 
ШоубизШоу-бизнесНастасья СамбурскаяЗнаменитостизвездыОльга БузоваМаксим Фадеев
 
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