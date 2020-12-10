https://ria.ru/20201210/fadeev-1588363898.html

Максим Фадеев призвал закрыть "Дом-2"

Максим Фадеев призвал закрыть "Дом-2"

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instgram пост, в котором поразмышлял на тему недавней трагедии — смерти Валентины Григорьевой, которой не стало во время... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T03:37

2020-12-10T03:37

2020-12-10T11:44

шоу-бизнес

настасья самбурская

знаменитости

звезды

ольга бузова

шоубиз

максим фадеев

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instgram пост, в котором поразмышлял на тему недавней трагедии — смерти Валентины Григорьевой, которой не стало во время стрима блогера Reeflay (Стас Решетняк). Продюсера возмутили действия обвиняемого. Ведь когда его девушка скончалась, он продолжил вести трансляцию. Подписчики Reeflay тоже не отреагировали должным образом на случившиеся. По мнению Фадеева, это уже не люди, а "животные". В комментариях пользователи согласились со словами Максима Фадеева, подчеркнув, что "мир действительно сошел с ума", а проблемы, связанные с контентом в интернете необходимо решать на государственном уровне. И начать стоит с телепроекта "Дом-2". "Нужно начинать чистку существующего учебного пособия "Дом-2", где ведущие с упоением раскрутили это убожество", — прокомментировала Larisa_____01.Ранее о скандальном реалити-шоу также резко высказалась Настасья Самбурская. Актриса назвала "днищем" проект, его ведущих и даже зрителей. "Миллионы рублей днища заработанных на днище — не показатель уровня интеллектуального превосходства", — уверена она. Позже ей ответила ведущая "телестройки" Ольга Бузова, которая работает на шоу 16 лет. "Если бы это касалось лично меня, я бы никогда не стала "мараться" в этих помоях! Но когда речь идет о моих людях и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его, тут я молчать не буду", – написала возмущенная Бузова.У пользователей мнение по этому поводу разошлось. Некоторые поддержали позицию телеведущей и тоже защитили "Дом-2". Но многие остались на стороне Самбурской, заявив, что шоу давно пора "закрыть", а всех его участников "разогнать".

https://ria.ru/20200820/1576038978.html

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шоу-бизнес, настасья самбурская, знаменитости, звезды, ольга бузова, максим фадеев