https://ria.ru/20201204/buzova-1587667692.html
Бузова резко ответила Самбурской на слова о "днище"
Бузова резко ответила Самбурской на слова о "днище"
Ольга Бузова в своем Instagram резко ответила Настасье Самбурской, которая назвала "днищем" ведущих и зрителей проекта "Дом-2". РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T18:12
2020-12-04T18:12
2020-12-04T18:33
шоубиз
настасья самбурская
знаменитости
звезды
ольга бузова
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Ольга Бузова в своем Instagram резко ответила Настасье Самбурской, которая назвала "днищем" ведущих и зрителей проекта "Дом-2". "Я не позволю гадить в моем Доме", – написала Бузова.По словам телеведущей, проект, который она ведет 16 лет, стал ее вторым домом. То, что сказала звезда "Универа", Ольга Бузова расценила как хайп и пиар. Затем Бузова процитировала слова Самбурской, задала актрисе ряд вопросов и привела в пример главных звезд телепроекта: Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Андрея Черкасова и Влада Кадони. "Бородина – мама двоих прекрасных детей, всю жизнь топит за семейные ценности, прекрасный друг и жена – она днище?! Ольга Орлова –имеет семью, сына, занимается благотворительностью, бежит на помощь всем в любое время дня и ночи –днище?! Андрей Черкасов – семейный мужчина, у которого прекрасная жена и сын – тоже днище?! Влад Кадони – молодой человек, которого все знают, как отзывчивого доброго и конструктивного ведущего, готового всегда дать дельный совет, – и он днище?!" – поинтересовалась Ольга Бузова. Телеведущая также напомнила о себе, подчеркнув, что "никогда и никого не обижала", всегда старается быть "только на позитиве", а сейчас, когда встретила свою любовь, "абсолютно счастлива".В конце поста Ольга попросила Настасью "хоть раз" лично высказать ей недовольство, а не скрываться за оскорблениями в соцсетях. "На протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, а при встрече прячете глаза", – отметила БузоваВ комментариях пользователи пишут, что телеведущая ответила "справедливо" и "по существу".Самбурская молчать не стала. В сторис своего Instagram Настасья разместила видеообращение, в котором "признает", что она "бездарная, злая, неудовлетворенная и невостребованная актриса"."Но это не отменяет того факта, что Бузова, Бородина и "Дом-2" – это днище", – повторяет она свое мнение.
https://radiosputnik.ria.ru/20201201/buzova-1587156586.html
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настасья самбурская, знаменитости, звезды, ольга бузова
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости
. Ольга Бузова в своем Instagram резко ответила
Настасье Самбурской, которая назвала
"днищем" ведущих и зрителей проекта "Дом-2".
"Я не позволю гадить в моем Доме", – написала Бузова.
По словам телеведущей, проект, который она ведет 16 лет, стал ее вторым домом. То, что сказала звезда "Универа", Ольга Бузова расценила как хайп и пиар.
"Если бы это касалось лично меня, я бы никогда не стала "мараться" в этих помоях! Но когда речь идет о моих людях и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его, тут я молчать не буду", – написала возмущенная телеведущая.
Затем Бузова процитировала слова Самбурской, задала актрисе ряд вопросов и привела в пример главных звезд телепроекта: Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Андрея Черкасова и Влада Кадони.
"Бородина – мама двоих прекрасных детей, всю жизнь топит за семейные ценности, прекрасный друг и жена – она днище?! Ольга Орлова –имеет семью, сына, занимается благотворительностью, бежит на помощь всем в любое время дня и ночи –днище?! Андрей Черкасов – семейный мужчина, у которого прекрасная жена и сын – тоже днище?! Влад Кадони – молодой человек, которого все знают, как отзывчивого доброго и конструктивного ведущего, готового всегда дать дельный совет, – и он днище?!" – поинтересовалась Ольга Бузова.
Телеведущая также напомнила о себе, подчеркнув, что "никогда и никого не обижала", всегда старается быть "только на позитиве", а сейчас, когда встретила свою любовь, "абсолютно счастлива".
"Днище?!" – написала певица. – Если Вы, девушка, обделены вниманием, злитесь на жизнь из-за собственных неразрешенных проблем и незакрытых Гештальтов в детстве, то мы и наша аудитория (60 миллионов человек) в этом не виноваты!"
В конце поста Ольга попросила Настасью "хоть раз" лично высказать ей недовольство, а не скрываться за оскорблениями в соцсетях. "На протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, а при встрече прячете глаза", – отметила Бузова
В комментариях пользователи пишут, что телеведущая ответила "справедливо" и "по существу".
Самбурская молчать не стала. В сторис своего Instagram Настасья разместила видеообращение, в котором "признает", что она "бездарная, злая, неудовлетворенная и невостребованная актриса".
"Но это не отменяет того факта, что Бузова, Бородина и "Дом-2" – это днище", – повторяет она свое мнение.