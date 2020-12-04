https://ria.ru/20201204/buzova-1587667692.html

Бузова резко ответила Самбурской на слова о "днище"

Бузова резко ответила Самбурской на слова о "днище"

Ольга Бузова в своем Instagram резко ответила Настасье Самбурской, которая назвала "днищем" ведущих и зрителей проекта "Дом-2". РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:12

2020-12-04T18:12

2020-12-04T18:33

шоубиз

настасья самбурская

знаменитости

звезды

ольга бузова

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Ольга Бузова в своем Instagram резко ответила Настасье Самбурской, которая назвала "днищем" ведущих и зрителей проекта "Дом-2". "Я не позволю гадить в моем Доме", – написала Бузова.По словам телеведущей, проект, который она ведет 16 лет, стал ее вторым домом. То, что сказала звезда "Универа", Ольга Бузова расценила как хайп и пиар. Затем Бузова процитировала слова Самбурской, задала актрисе ряд вопросов и привела в пример главных звезд телепроекта: Ксению Бородину, Ольгу Орлову, Андрея Черкасова и Влада Кадони. "Бородина – мама двоих прекрасных детей, всю жизнь топит за семейные ценности, прекрасный друг и жена – она днище?! Ольга Орлова –имеет семью, сына, занимается благотворительностью, бежит на помощь всем в любое время дня и ночи –днище?! Андрей Черкасов – семейный мужчина, у которого прекрасная жена и сын – тоже днище?! Влад Кадони – молодой человек, которого все знают, как отзывчивого доброго и конструктивного ведущего, готового всегда дать дельный совет, – и он днище?!" – поинтересовалась Ольга Бузова. Телеведущая также напомнила о себе, подчеркнув, что "никогда и никого не обижала", всегда старается быть "только на позитиве", а сейчас, когда встретила свою любовь, "абсолютно счастлива".В конце поста Ольга попросила Настасью "хоть раз" лично высказать ей недовольство, а не скрываться за оскорблениями в соцсетях. "На протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, а при встрече прячете глаза", – отметила БузоваВ комментариях пользователи пишут, что телеведущая ответила "справедливо" и "по существу".Самбурская молчать не стала. В сторис своего Instagram Настасья разместила видеообращение, в котором "признает", что она "бездарная, злая, неудовлетворенная и невостребованная актриса"."Но это не отменяет того факта, что Бузова, Бородина и "Дом-2" – это днище", – повторяет она свое мнение.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/buzova-1587156586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская, знаменитости, звезды, ольга бузова