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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201210/erevan-1588554042.html
В Ереване начались задержания на акции протеста
В Ереване начались задержания на акции протеста
Полиция Армении начала задержания собравшихся у здания правительства участников акции протеста, требующих отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:59
2020-12-10T12:09
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
беспорядки в ереване
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Полиция Армении начала задержания собравшихся у здания правительства участников акции протеста, требующих отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.До этого группа протестующих перекрыла прилегающий к зданию кабмина проспект Тиграна Меца. Сейчас дорожное движение возобновлено.Остальные оппозиционеры продолжают акцию у правительства. "Каждый день пребывания Пашиняна у власти грозит новыми бедствиями", - заявил один из протестующих.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Потасовка между полицией и демонстрантами на акции протеста у здания правительства в Ереване
Потасовка между полицией и демонстрантами на акции протеста у здания правительства в Ереване
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире

В Ереване начались задержания на акции протеста

10:59 10.12.2020 (обновлено: 12:09 10.12.2020)
 
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Полиция Армении начала задержания собравшихся у здания правительства участников акции протеста, требующих отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
До этого группа протестующих перекрыла прилегающий к зданию кабмина проспект Тиграна Меца. Сейчас дорожное движение возобновлено.
Остальные оппозиционеры продолжают акцию у правительства. "Каждый день пребывания Пашиняна у власти грозит новыми бедствиями", - заявил один из протестующих.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанБеспорядки в ЕреванеЕреванАрменияВ мире
 
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