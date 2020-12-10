Протестующие перекрыли проспект около здания правительства в Ереване
10:58 10.12.2020 (обновлено: 11:30 10.12.2020)
© Sputnik / Asatur YesayantsМитинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца около здания правительства Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
В то же время акция протеста у здания правительства также продолжается. "Каждый день пребывания Пашиняна у власти грозит новыми бедствиями", - заявил один из протестующих.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.