https://ria.ru/20201210/erevan-1588553763.html

Протестующие перекрыли проспект около здания правительства в Ереване

Протестующие перекрыли проспект около здания правительства в Ереване

Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца около здания правительства Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:58

2020-12-10T10:58

2020-12-10T11:30

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца около здания правительства Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В то же время акция протеста у здания правительства также продолжается. "Каждый день пребывания Пашиняна у власти грозит новыми бедствиями", - заявил один из протестующих.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201202/aliev-1587230510.html

нагорный карабах

ереван

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире