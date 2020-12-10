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Эрдоган предложил создать "платформу шести" на Южном Кавказе
Эрдоган предложил создать "платформу шести" на Южном Кавказе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе можно создать "платформу шести" для развития сотрудничества между государствами. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:48
2020-12-10T18:39
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реджеп тайип эрдоган
иран
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армения
грузия
в мире
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БАКУ, 10 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе можно создать "платформу шести" для развития сотрудничества между государствами.По его словам, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым."Мы сегодня с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран — Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании — Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.Он подчеркнул, что Анкара выступает за мир в регионе. Эрдоган также заявил о готовности "открыть двери для Армении".Кроме того, президент Турции указал на конструктивную роль Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта.Соглашение по Карабаху В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 80-х годов. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживала Баку. При этом Турция входит в НАТО, а Армения — член ОДКБ.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, иран, азербайджан, армения, грузия, в мире

Эрдоган предложил создать "платформу шести" на Южном Кавказе

17:48 10.12.2020 (обновлено: 18:39 10.12.2020)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Turkish Presidency
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БАКУ, 10 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе можно создать "платформу шести" для развития сотрудничества между государствами.
По его словам, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы сегодня с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран — Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании — Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 17:29
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с армянским народом
Он подчеркнул, что Анкара выступает за мир в регионе. Эрдоган также заявил о готовности "открыть двери для Армении".
Кроме того, президент Турции указал на конструктивную роль Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта.

Соглашение по Карабаху

В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 80-х годов. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживала Баку. При этом Турция входит в НАТО, а Армения — член ОДКБ.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Жители Гянджи радуются переходу Кельбаджарского района Азербайджану - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 17:11Ситуация в Нагорном Карабахе
Баку подписал договоры с турецкими компаниями по восстановлению Карабаха
 
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