Эрдоган предложил создать "платформу шести" на Южном Кавказе
17:48 10.12.2020 (обновлено: 18:39 10.12.2020)
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
БАКУ, 10 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе можно создать "платформу шести" для развития сотрудничества между государствами.
По его словам, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Мы сегодня с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран — Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании — Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.
Он подчеркнул, что Анкара выступает за мир в регионе. Эрдоган также заявил о готовности "открыть двери для Армении".
Кроме того, президент Турции указал на конструктивную роль Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта.
Соглашение по Карабаху
В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 80-х годов. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживала Баку. При этом Турция входит в НАТО, а Армения — член ОДКБ.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.