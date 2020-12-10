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Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым проанализировать предложения президентского Совета по правам человека (СПЧ) в области экологии с учетом... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:35
2020-12-10T16:35
владимир путин
экология
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым проанализировать предложения президентского Совета по правам человека (СПЧ) в области экологии с учетом возможности их реализации, в том числе с финансовой стороны.На встрече Путина с Советом в четверг член СПЧ Сергей Цыпленков предложил внести изменения в действующее законодательство в области развития системы особо охраняемых природных территорий, в частности, установить полный запрет на изъятие земельных и лесных участков государственных природных заповедников и национальных парков, обеспечить неукоснительное обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в населенных пунктах на границах с ООПТ, без изъятия этих территорий и другие.Также он обратил внимание на проблему накопленных отходов. Для ее решения он предложил принять меры, позволяющие исключить возможность избежания ответственности путем реорганизации или ликвидации юридического лица, обеспечить формирование финансовых резервов для ликвидации накопленного вреда, чтобы это не упало на муниципальные бюджеты, и создать систему финансовых гарантий его ликвидации."Все это нужно самым внимательным образом профессионально рассмотреть, потому что предложения о создании финансовых резервов - это просто нужно внимательно и именно профессионально рассмотреть, этот накопленный вред, чтобы не было дальнейшего накопления. Надо просто проанализировать все ваши предложения с точки зрения их реализуемости, имея в виду и финансовые возможности", - ответил Путин.По его словам, то же самое касается и особо охраняемых территорий, количество которых увеличивается."Я, например, сталкиваюсь постоянно в дискуссии с различными сторонами этого процесса. Кто-то говорит, что надо увеличивать количество этих территорий, ничего там нельзя менять и трогать. А другие за бугром говорят: "Им все можно в интересах хозяйственной деятельности. А нам ничего нельзя". И они еще продвигают здесь эту идею, что нам ничего нельзя - создавать новые лыжные курорты, в хозяйственный оборот вводить земли. Даже если мы обеспечим воспроизводство дополнительных территорий, которые примыкают к особо охраняемым зонам, даже если мы, допустим, высаживаем определенное количество деревьев, которые снимаем при прокладке определенных трасс, автомобильных дорог, либо линейных объектов, инфраструктур: "Нам ничего нельзя, это делается специально для того, чтобы избежать нашего развития", - отметил Путин.Президент добавил, что предложения Совета будут обязательно проработаны. "Вы знаете, что у нас постоянный контакт, у вас с министерством контакт есть. Я пометил для себя - все сделаем, проработаем", - подчеркнул он.
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владимир путин, экология, общество

Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии

16:35 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым проанализировать предложения президентского Совета по правам человека (СПЧ) в области экологии с учетом возможности их реализации, в том числе с финансовой стороны.
На встрече Путина с Советом в четверг член СПЧ Сергей Цыпленков предложил внести изменения в действующее законодательство в области развития системы особо охраняемых природных территорий, в частности, установить полный запрет на изъятие земельных и лесных участков государственных природных заповедников и национальных парков, обеспечить неукоснительное обеспечение конституционных прав граждан, проживающих в населенных пунктах на границах с ООПТ, без изъятия этих территорий и другие.
Также он обратил внимание на проблему накопленных отходов. Для ее решения он предложил принять меры, позволяющие исключить возможность избежания ответственности путем реорганизации или ликвидации юридического лица, обеспечить формирование финансовых резервов для ликвидации накопленного вреда, чтобы это не упало на муниципальные бюджеты, и создать систему финансовых гарантий его ликвидации.
"Все это нужно самым внимательным образом профессионально рассмотреть, потому что предложения о создании финансовых резервов - это просто нужно внимательно и именно профессионально рассмотреть, этот накопленный вред, чтобы не было дальнейшего накопления. Надо просто проанализировать все ваши предложения с точки зрения их реализуемости, имея в виду и финансовые возможности", - ответил Путин.
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По его словам, то же самое касается и особо охраняемых территорий, количество которых увеличивается.
"Я, например, сталкиваюсь постоянно в дискуссии с различными сторонами этого процесса. Кто-то говорит, что надо увеличивать количество этих территорий, ничего там нельзя менять и трогать. А другие за бугром говорят: "Им все можно в интересах хозяйственной деятельности. А нам ничего нельзя". И они еще продвигают здесь эту идею, что нам ничего нельзя - создавать новые лыжные курорты, в хозяйственный оборот вводить земли. Даже если мы обеспечим воспроизводство дополнительных территорий, которые примыкают к особо охраняемым зонам, даже если мы, допустим, высаживаем определенное количество деревьев, которые снимаем при прокладке определенных трасс, автомобильных дорог, либо линейных объектов, инфраструктур: "Нам ничего нельзя, это делается специально для того, чтобы избежать нашего развития", - отметил Путин.
Президент добавил, что предложения Совета будут обязательно проработаны. "Вы знаете, что у нас постоянный контакт, у вас с министерством контакт есть. Я пометил для себя - все сделаем, проработаем", - подчеркнул он.
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