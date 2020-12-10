https://ria.ru/20201210/doroga-1588640305.html

Самарский министр оценил перевод автодорог в федеральное подчинение

Самарский министр оценил перевод автодорог в федеральное подчинение

Перевод трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в федеральное подчинение позволит направить дополнительные средства на развитие региональной сети дорог,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:40

2020-12-10T17:40

2020-12-10T17:40

марат хуснуллин

михаил мишустин

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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Перевод трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в федеральное подчинение позволит направить дополнительные средства на развитие региональной сети дорог, считает министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.В четверг пресс-служба кабмина РФ сообщила, что правительство РФ включило еще две автотрассы в перечень автомобильных дорог федерального значения, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Трасса Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград имеет протяженность 696,9 километра и проходит по территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей, ей будет присвоено наименование Р-229."Для регионов обслуживание автодорог за счет федеральных средств означает существенное высвобождение денежных средств регионального бюджета. Размер высвобожденных денежных средств, запланированных на приведение в нормативное состояние автодорог по нацпроекту, составит более 10 миллиардов рублей. Это позволит направить освободившиеся средства на дальнейшее развитие опорной сети региональных дорог", - цитирует Пивкина пресс-служба правительства региона.Как отметил министр, ранее в июле этого года в федеральную собственность была также передана трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, протяженность регионального участка которой составляет 73,67 километра. По словам Пивкина, участок трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград протяженностью 85,71 километра, который проходит по территории Самарской области, был включен в перечень передаваемых автодорог благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Министр добавил, что во многом положительное решение о передаче дорог было принято благодаря содействию председателя Госдумы Вячеслава Володина. Активно ситуация стала развиваться после совещания заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина с главами субъектов на "Транспортной неделе" в Москве.

https://ria.ru/20201210/dorogi-1588635124.html

https://ria.ru/20201210/gaz-1588581043.html

москва

ульяновск

самарская область

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марат хуснуллин, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, москва, ульяновск, самарская область, общество