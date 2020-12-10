Самарский министр оценил перевод автодорог в федеральное подчинение
САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Перевод трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в федеральное подчинение позволит направить дополнительные средства на развитие региональной сети дорог, считает министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
В четверг пресс-служба кабмина РФ сообщила, что правительство РФ включило еще две автотрассы в перечень автомобильных дорог федерального значения, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Трасса Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград имеет протяженность 696,9 километра и проходит по территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей, ей будет присвоено наименование Р-229.
"Для регионов обслуживание автодорог за счет федеральных средств означает существенное высвобождение денежных средств регионального бюджета. Размер высвобожденных денежных средств, запланированных на приведение в нормативное состояние автодорог по нацпроекту, составит более 10 миллиардов рублей. Это позволит направить освободившиеся средства на дальнейшее развитие опорной сети региональных дорог", - цитирует Пивкина пресс-служба правительства региона.
Как отметил министр, ранее в июле этого года в федеральную собственность была также передана трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, протяженность регионального участка которой составляет 73,67 километра. По словам Пивкина, участок трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград протяженностью 85,71 километра, который проходит по территории Самарской области, был включен в перечень передаваемых автодорог благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Министр добавил, что во многом положительное решение о передаче дорог было принято благодаря содействию председателя Госдумы Вячеслава Володина. Активно ситуация стала развиваться после совещания заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина с главами субъектов на "Транспортной неделе" в Москве.