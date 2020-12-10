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Самарский министр оценил перевод автодорог в федеральное подчинение
Самарский министр оценил перевод автодорог в федеральное подчинение
Перевод трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в федеральное подчинение позволит направить дополнительные средства на развитие региональной сети дорог,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:40
2020-12-10T17:40
марат хуснуллин
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
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ульяновск
самарская область
общество
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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Перевод трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в федеральное подчинение позволит направить дополнительные средства на развитие региональной сети дорог, считает министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.В четверг пресс-служба кабмина РФ сообщила, что правительство РФ включило еще две автотрассы в перечень автомобильных дорог федерального значения, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Трасса Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград имеет протяженность 696,9 километра и проходит по территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей, ей будет присвоено наименование Р-229."Для регионов обслуживание автодорог за счет федеральных средств означает существенное высвобождение денежных средств регионального бюджета. Размер высвобожденных денежных средств, запланированных на приведение в нормативное состояние автодорог по нацпроекту, составит более 10 миллиардов рублей. Это позволит направить освободившиеся средства на дальнейшее развитие опорной сети региональных дорог", - цитирует Пивкина пресс-служба правительства региона.Как отметил министр, ранее в июле этого года в федеральную собственность была также передана трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, протяженность регионального участка которой составляет 73,67 километра. По словам Пивкина, участок трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград протяженностью 85,71 километра, который проходит по территории Самарской области, был включен в перечень передаваемых автодорог благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Министр добавил, что во многом положительное решение о передаче дорог было принято благодаря содействию председателя Госдумы Вячеслава Володина. Активно ситуация стала развиваться после совещания заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина с главами субъектов на "Транспортной неделе" в Москве.
https://ria.ru/20201210/dorogi-1588635124.html
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марат хуснуллин, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, москва, ульяновск, самарская область, общество

Самарский министр оценил перевод автодорог в федеральное подчинение

17:40 10.12.2020
 
© РИА Новости / Анар МовсумовМинистр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Перевод трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в федеральное подчинение позволит направить дополнительные средства на развитие региональной сети дорог, считает министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
В четверг пресс-служба кабмина РФ сообщила, что правительство РФ включило еще две автотрассы в перечень автомобильных дорог федерального значения, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Трасса Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград имеет протяженность 696,9 километра и проходит по территории Самарской, Саратовской и Волгоградской областей, ей будет присвоено наименование Р-229.
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"Для регионов обслуживание автодорог за счет федеральных средств означает существенное высвобождение денежных средств регионального бюджета. Размер высвобожденных денежных средств, запланированных на приведение в нормативное состояние автодорог по нацпроекту, составит более 10 миллиардов рублей. Это позволит направить освободившиеся средства на дальнейшее развитие опорной сети региональных дорог", - цитирует Пивкина пресс-служба правительства региона.
Как отметил министр, ранее в июле этого года в федеральную собственность была также передана трасса Ульяновск - Димитровград - Самара, протяженность регионального участка которой составляет 73,67 километра. По словам Пивкина, участок трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград протяженностью 85,71 километра, который проходит по территории Самарской области, был включен в перечень передаваемых автодорог благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Министр добавил, что во многом положительное решение о передаче дорог было принято благодаря содействию председателя Госдумы Вячеслава Володина. Активно ситуация стала развиваться после совещания заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина с главами субъектов на "Транспортной неделе" в Москве.
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Марат ХуснуллинМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинМоскваУльяновскСамарская областьОбщество
 
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