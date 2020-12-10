https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588656041.html
В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов из Нидерландов
В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов из Нидерландов
Россия ответит "строго зеркально" Нидерландам, если информация о высылке двух российских дипломатов из этой страны подтвердится, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:40
2020-12-10T18:40
2020-12-10T18:40
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
андрей климов
нидерланды
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия ответит "строго зеркально" Нидерландам, если информация о высылке двух российских дипломатов из этой страны подтвердится, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, утверждается, что дипломаты являются офицерами СВР."Такие игры с Россией заканчиваются всегда одним и тем же - зеркальным ответом", - заявил сенатор.По его словам, такая практика существует в российской дипломатической традиции."На все подобные акции мы всегда отвеиваем зеркально. Это правило всегда работало как часы", - сказал Климов.
https://ria.ru/20201014/diplomaty-1579735208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, андрей климов, нидерланды