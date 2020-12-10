Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201210/diplomaty-1588656041.html
В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов из Нидерландов
В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов из Нидерландов
Россия ответит "строго зеркально" Нидерландам, если информация о высылке двух российских дипломатов из этой страны подтвердится, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:40
2020-12-10T18:40
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
совет федерации рф
андрей климов
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155173/05/1551730577_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_870fce37f3f2c1b88d9cb22249fe3e2f.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия ответит "строго зеркально" Нидерландам, если информация о высылке двух российских дипломатов из этой страны подтвердится, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, утверждается, что дипломаты являются офицерами СВР."Такие игры с Россией заканчиваются всегда одним и тем же - зеркальным ответом", - заявил сенатор.По его словам, такая практика существует в российской дипломатической традиции."На все подобные акции мы всегда отвеиваем зеркально. Это правило всегда работало как часы", - сказал Климов.
https://ria.ru/20201014/diplomaty-1579735208.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155173/05/1551730577_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_3e20bbfde8bec5f49d85f5e71f0b2635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), совет федерации рф, андрей климов, нидерланды

В Совфеде отреагировали на высылку российских дипломатов из Нидерландов

18:40 10.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 12 марта 2019
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия ответит "строго зеркально" Нидерландам, если информация о высылке двух российских дипломатов из этой страны подтвердится, заявил РИА Новости председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Ранее голландский телеканал NOS со ссылкой на службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщил, что Нидерланды обвинили в "шпионаже" двух российских дипломатов, они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, утверждается, что дипломаты являются офицерами СВР.
"Такие игры с Россией заканчиваются всегда одним и тем же - зеркальным ответом", - заявил сенатор.
По его словам, такая практика существует в российской дипломатической традиции.
"На все подобные акции мы всегда отвеиваем зеркально. Это правило всегда работало как часы", - сказал Климов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 12:12
Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Совет Федерации РФАндрей КлимовНидерланды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
06:26Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
06:13В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
06:10Российские миротворцы разминировали более 80 гектаров в Карабахе
Лента новостейМолния