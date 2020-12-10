https://ria.ru/20201210/bessonnitsa-1588526794.html

Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы

Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы

Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как связаны коронавирусная инфекция и... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T02:55

2020-12-10T02:55

2020-12-10T12:39

распространение нового коронавируса

роман бузунов

коронавирус в россии

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Раскрыта неожиданная связь коронавируса и бессонницы

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как связаны коронавирусная инфекция и бессонница.По его словам, одним из последствий пандемии стала депрессия, которая может привести к серьезным расстройствам сна.Врач отметил, что проблема актуальна даже для тех, кто не переболел COVID-19.Бузунов также называет возможными причинами бессонницы панические атаки, изжогу и кислый привкус во рту, апноэ (остановка дыхания во сне. — Прим. ред.) и использование гаджетов перед сном. Для нормализации сна медик рекомендует соблюдать режим, заниматься спортом, пить меньше кофе во второй половине дня и не злоупотреблять чтением новостей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587905673.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бузунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сон, общество