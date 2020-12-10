Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы
02:55 10.12.2020 (обновлено: 12:39 10.12.2020)
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как связаны коронавирусная инфекция и бессонница.
По его словам, одним из последствий пандемии стала депрессия, которая может привести к серьезным расстройствам сна.
"Сейчас вот то, что мы имеем: длительная стрессовая ситуация и все население практически находится в стрессе. Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции", — пояснил Бузунов.
Врач отметил, что проблема актуальна даже для тех, кто не переболел COVID-19.
"Первое — это самоизоляция, нарушение режима рутины. Человек не должен ходить на работу, он может вставать когда угодно, ложиться когда угодно. Нарушение режима может вызывать бессонницу. Следующее: человек ограничивает себя в физической нагрузке, а она — лучшее противострессовое средство", — уточнил он.
Бузунов также называет возможными причинами бессонницы панические атаки, изжогу и кислый привкус во рту, апноэ (остановка дыхания во сне. — Прим. ред.) и использование гаджетов перед сном.
Для нормализации сна медик рекомендует соблюдать режим, заниматься спортом, пить меньше кофе во второй половине дня и не злоупотреблять чтением новостей.
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