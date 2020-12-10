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Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы
Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы
Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как связаны коронавирусная инфекция и... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T02:55
2020-12-10T12:39
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роман бузунов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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Раскрыта неожиданная связь коронавируса и бессонницы
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как связаны коронавирусная инфекция и бессонница.По его словам, одним из последствий пандемии стала депрессия, которая может привести к серьезным расстройствам сна.Врач отметил, что проблема актуальна даже для тех, кто не переболел COVID-19.Бузунов также называет возможными причинами бессонницы панические атаки, изжогу и кислый привкус во рту, апноэ (остановка дыхания во сне. — Прим. ред.) и использование гаджетов перед сном. Для нормализации сна медик рекомендует соблюдать режим, заниматься спортом, пить меньше кофе во второй половине дня и не злоупотреблять чтением новостей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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роман бузунов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сон, общество

Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы

02:55 10.12.2020 (обновлено: 12:39 10.12.2020)
 
© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Depositphotos / logoff
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как связаны коронавирусная инфекция и бессонница.
По его словам, одним из последствий пандемии стала депрессия, которая может привести к серьезным расстройствам сна.

"Сейчас вот то, что мы имеем: длительная стрессовая ситуация и все население практически находится в стрессе. Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции", — пояснил Бузунов.

Врач отметил, что проблема актуальна даже для тех, кто не переболел COVID-19.

"Первое — это самоизоляция, нарушение режима рутины. Человек не должен ходить на работу, он может вставать когда угодно, ложиться когда угодно. Нарушение режима может вызывать бессонницу. Следующее: человек ограничивает себя в физической нагрузке, а она — лучшее противострессовое средство", — уточнил он.

Бузунов также называет возможными причинами бессонницы панические атаки, изжогу и кислый привкус во рту, апноэ (остановка дыхания во сне. — Прим. ред.) и использование гаджетов перед сном.
Для нормализации сна медик рекомендует соблюдать режим, заниматься спортом, пить меньше кофе во второй половине дня и не злоупотреблять чтением новостей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 16:15Распространение нового коронавируса
Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
 
Распространение нового коронавирусаРоман БузуновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьесонОбщество
 
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