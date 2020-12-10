https://ria.ru/20201210/baku-1588570030.html

Алиев и Эрдоган посетили Аллею почетного захоронения в Баку

Алиев и Эрдоган посетили Аллею почетного захоронения в Баку

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в Баку в четверг посетили Аллею почетного захоронения и Аллею памяти погибших в боевых... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:26

2020-12-10T12:26

2020-12-10T12:26

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 дек – РИА Новости. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в Баку в четверг посетили Аллею почетного захоронения и Аллею памяти погибших в боевых действиях.В азербайджанской столице в четверг состоится парад победы.К памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву и могиле Зарифы Алиевой были возложены цветы, почтена память. Президенты также посетили Аллею памяти погибших в боевых действиях.Главы государств возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь".В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201210/parad-1588566647.html

https://ria.ru/20201202/azerbaydzhan-1587316226.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире