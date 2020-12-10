Алиев и Эрдоган посетили Аллею почетного захоронения в Баку
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии перед военным парадом в Баку
БАКУ, 10 дек – РИА Новости. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в Баку в четверг посетили Аллею почетного захоронения и Аллею памяти погибших в боевых действиях.
В азербайджанской столице в четверг состоится парад победы.
К памятнику общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву и могиле Зарифы Алиевой были возложены цветы, почтена память. Президенты также посетили Аллею памяти погибших в боевых действиях.
Главы государств возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь".
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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