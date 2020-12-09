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Урожай зерна в 2020 году в России превысит 131 миллион тонн
Урожай зерна в 2020 году в России превысит 131 миллион тонн
Урожай зерна в России в 2020 году превысит 131 миллион тонн в чистом весе, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента РФ Владимира... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:24
2020-12-09T15:24
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Урожай зерна в России в 2020 году превысит 131 миллион тонн в чистом весе, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, экономика

Урожай зерна в 2020 году в России превысит 131 миллион тонн

15:24 09.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Урожай зерна в России в 2020 году превысит 131 миллион тонн в чистом весе, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Сегодня мы можем говорить о завершении осенних полевых работ в РФ. Зерновые практически полностью обмолочены. В так называемом чистом весе превысим показатель в 131 миллион тонн. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев в новейшей истории", - сказал Патрушев.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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