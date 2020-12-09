https://ria.ru/20201209/zerno-1588434445.html

Урожай зерна в 2020 году в России превысит 131 миллион тонн

Урожай зерна в 2020 году в России превысит 131 миллион тонн

Урожай зерна в России в 2020 году превысит 131 миллион тонн в чистом весе, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента РФ Владимира... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:24

2020-12-09T15:24

2020-12-09T15:24

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Урожай зерна в России в 2020 году превысит 131 миллион тонн в чистом весе, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20201209/prodovolstvie-1588434294.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин, экономика