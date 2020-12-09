https://ria.ru/20201209/zaprosy-1588483795.html

Стали известны самые популярные запросы россиян в Google

Стали известны самые популярные запросы россиян в Google

Коронавирус, выборы в США и поправки в Конституцию РФ стали самыми популярными запросами в Google в категории "События года" в 2020 году, сообщается в... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:38

2020-12-09T18:38

2020-12-09T18:58

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google

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Коронавирус, выборы в США и поправки в Конституцию РФ стали самыми популярными запросами в Google в категории "События года" в 2020 году, сообщается в официальном блоге компании.В топ-10 самых популярных запросов в категории "События года" в 2020 году также вошли обращение президента РФ Владимира Путина, бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтджи, события в Белоруссии и Нагорном Карабахе, взрыв в Бейруте, бубонная чума и футбольный матч Сербия-Россия.Компания отмечает, что темы, связанные с COVID-19, встречаются во многих поисковых категориях. В категории "Что такое..." пандемия и коронавирус занимают первое и второе места. Пользователи также часто спрашивали, что такое Конституция, гражданская война, деноминация и девальвация. В десятку самых популярных запросов в этой категории также вошли самоизоляция, расизм, локдаун и вайб.В категории "Как.." рейтинг популярных запросов возглавили: "сажать картошку", "сшить маску" и "получить пропуск". Пользователи также часто искали, как встать на биржу труда, вернуть обоняние, получить пособие по безработице и выплату на ребенка, как записаться в МФЦ, освятить кулич дома и играть в Among Us.В этом году пользователи также хотели учиться новым вещам, о которых раньше даже не задумывались. Самый популярный запрос связан с коронавирусом — "как в домашних условиях сделать антисептик". Но также в эту категорию вошли косметические процедуры (шугаринг, снятие нарощенных ресниц и ламинирование волос) и домашняя кулинария (вино из винограда, майонез, томатный сок и томатная паста).В этом году границы были закрыты, и это стало возможностью заново открыть для себя Россию, отмечает Google. Чаще всего российские пользователи интересовались, что посмотреть в Сочи, Туле и Твери. В топ-10 также вошли Калининград, Нижний Новгород, Анапа, Петербург, Екатеринбург, Адлер и Казань.

https://ria.ru/20201209/premii-1588339490.html

https://ria.ru/20201209/goroda-1588353963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, google, общество