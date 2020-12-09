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Стали известны самые популярные запросы россиян в Google
Стали известны самые популярные запросы россиян в Google
Коронавирус, выборы в США и поправки в Конституцию РФ стали самыми популярными запросами в Google в категории "События года" в 2020 году, сообщается в... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:38
2020-12-09T18:38
2020-12-09T18:58
россия
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общество
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Коронавирус, выборы в США и поправки в Конституцию РФ стали самыми популярными запросами в Google в категории "События года" в 2020 году, сообщается в официальном блоге компании.В топ-10 самых популярных запросов в категории "События года" в 2020 году также вошли обращение президента РФ Владимира Путина, бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтджи, события в Белоруссии и Нагорном Карабахе, взрыв в Бейруте, бубонная чума и футбольный матч Сербия-Россия.Компания отмечает, что темы, связанные с COVID-19, встречаются во многих поисковых категориях. В категории "Что такое..." пандемия и коронавирус занимают первое и второе места. Пользователи также часто спрашивали, что такое Конституция, гражданская война, деноминация и девальвация. В десятку самых популярных запросов в этой категории также вошли самоизоляция, расизм, локдаун и вайб.В категории "Как.." рейтинг популярных запросов возглавили: "сажать картошку", "сшить маску" и "получить пропуск". Пользователи также часто искали, как встать на биржу труда, вернуть обоняние, получить пособие по безработице и выплату на ребенка, как записаться в МФЦ, освятить кулич дома и играть в Among Us.В этом году пользователи также хотели учиться новым вещам, о которых раньше даже не задумывались. Самый популярный запрос связан с коронавирусом — "как в домашних условиях сделать антисептик". Но также в эту категорию вошли косметические процедуры (шугаринг, снятие нарощенных ресниц и ламинирование волос) и домашняя кулинария (вино из винограда, майонез, томатный сок и томатная паста).В этом году границы были закрыты, и это стало возможностью заново открыть для себя Россию, отмечает Google. Чаще всего российские пользователи интересовались, что посмотреть в Сочи, Туле и Твери. В топ-10 также вошли Калининград, Нижний Новгород, Анапа, Петербург, Екатеринбург, Адлер и Казань.
https://ria.ru/20201209/premii-1588339490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, google, общество
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости.
Коронавирус, выборы в США и поправки в Конституцию РФ стали самыми популярными запросами в Google
в категории "События года" в 2020 году, сообщается в официальном блоге компании.
В топ-10 самых популярных запросов в категории "События года" в 2020 году также вошли обращение президента РФ Владимира Путина
, бой Хабиба Нурмагомедова
и Джастина Гэтджи, события в Белоруссии
и Нагорном Карабахе
, взрыв в Бейруте
, бубонная чума и футбольный матч Сербия-Россия.
"Люди следили за борьбой Джо Байдена и Дональда Трампа, интересовались Алексеем Навальным, Эллен/Эллиот Пейдж, Михаилом Ефремовым, Ким Чен Ыном, Александром Лукашенко и скорбели - по Борису Клюеву, Михаилу Жванецкому, Ирине Антоновой, Армену Джигарханяну, Шону Коннери, Диего Марадоне и другим", - говорится в сообщении Google.
Компания отмечает, что темы, связанные с COVID-19, встречаются во многих поисковых категориях. В категории "Что такое..." пандемия и коронавирус занимают первое и второе места. Пользователи также часто спрашивали, что такое Конституция, гражданская война, деноминация и девальвация. В десятку самых популярных запросов в этой категории также вошли самоизоляция, расизм, локдаун и вайб.
В категории "Как.." рейтинг популярных запросов возглавили: "сажать картошку", "сшить маску" и "получить пропуск". Пользователи также часто искали, как встать на биржу труда, вернуть обоняние, получить пособие по безработице и выплату на ребенка, как записаться в МФЦ, освятить кулич дома и играть в Among Us.
В этом году пользователи также хотели учиться новым вещам, о которых раньше даже не задумывались. Самый популярный запрос связан с коронавирусом — "как в домашних условиях сделать антисептик". Но также в эту категорию вошли косметические процедуры (шугаринг, снятие нарощенных ресниц и ламинирование волос) и домашняя кулинария (вино из винограда, майонез, томатный сок и томатная паста).
В этом году границы были закрыты, и это стало возможностью заново открыть для себя Россию, отмечает Google. Чаще всего российские пользователи интересовались, что посмотреть в Сочи
, Туле
и Твери
. В топ-10 также вошли Калининград, Нижний Новгород, Анапа, Петербург, Екатеринбург, Адлер и Казань.