https://ria.ru/20201209/zapret-1588353858.html

В России запретили импорт некоторых овощей и фруктов из четырех стран

В России запретили импорт некоторых овощей и фруктов из четырех стран

Россельхознадзор с 14 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении. В продукции нашли вирус мозаики пепино, пояснили в... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:52

2020-12-09T10:52

2020-12-09T12:53

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

армения

экономика

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россельхознадзор с 14 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении. В продукции нашли вирус мозаики пепино, пояснили в ведомстве. Pepino mosaic virus считается одним из наиболее опасных заболеваний овощей. Чаще всего он поражает культуры, которые выращивают в условиях закрытого грунта: тепло и влажность в теплицах способствуют активному размножению патогенов.В 2019 году Армения занимала восьмое место по поставкам помидоров в Россию после Азербайджана, Турции, Китая, Марокко, Белоруссии, Узбекистана и Ирана.Также Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей. В Баку предположили, что это техническая ошибка, и анонсировали планы урегулировать этот вопрос. В прошлом году Азербайджан занимал первое место по поставкам томатов в Россию.Кроме того, с 11 декабря вводится запрет на ввоз помидоров и перца из турецких провинций Анталья и Измир и Кашкадарьинской области Узбекистана, так как оттуда системно поступает зараженный товар.В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) прокомментировали, что ретейлеры "незаметно для покупателей" заместят запрещенные продукты овощами других поставщиков.

https://ria.ru/20200430/1570817445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), армения, экономика