На YouTube запретили говорить о возможных фальсификациях выборов в США
20:20 09.12.2020 (обновлено: 01:25 10.12.2020)
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Как сообщили в видеохостинге, с сентября компания удалила более восьми тысяч каналов и тысячи видеопубликаций, распространяющих "недостоверную информацию о прошедших выборах" или иным образом нарушающих политику компании в отношении голосования.
"Мы начнем удалять любой загружаемый сегодня или впоследствии контент, который может вводить людей в заблуждение тем, что утверждает о мошенничестве или ошибках, которые изменили исход президентских выборов 2020", — сообщила компания.
Поясняется, что накануне во вторник "достаточное количество штатов" завершили сертификацию итогов выборов, подтвердив победу на них демократа Джо Байдена.
YouTube — не первая интернет-платформа, применяющая подобную практику. В частности, Twitter и Facebook помечают заявления Трампа о фальсификациях на выборах как дезинформацию или спорный контент. Президент обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику.
По предварительным результатам, выборы президента выиграл Байден, но Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.
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