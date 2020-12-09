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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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На YouTube запретили говорить о возможных фальсификациях выборов в США
На YouTube запретили говорить о возможных фальсификациях выборов в США
YouTube начинает удалять контент, содержащий недостоверную информацию и утверждения о махинациях на прошедших президентских выборах в США, сообщила компания. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:20
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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. YouTube начинает удалять контент, содержащий недостоверную информацию и утверждения о махинациях на прошедших президентских выборах в США, сообщила компания.Как сообщили в видеохостинге, с сентября компания удалила более восьми тысяч каналов и тысячи видеопубликаций, распространяющих "недостоверную информацию о прошедших выборах" или иным образом нарушающих политику компании в отношении голосования.Поясняется, что накануне во вторник "достаточное количество штатов" завершили сертификацию итогов выборов, подтвердив победу на них демократа Джо Байдена.YouTube — не первая интернет-платформа, применяющая подобную практику. В частности, Twitter и Facebook помечают заявления Трампа&nbsp;о фальсификациях на выборах как дезинформацию или спорный контент. Президент обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику. По предварительным результатам, выборы президента выиграл Байден, но Трамп&nbsp;не признает результаты и оспаривает их в судах.
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facebook, twitter, дональд трамп, youtube, джо байден, сша, в мире

На YouTube запретили говорить о возможных фальсификациях выборов в США

20:20 09.12.2020 (обновлено: 01:25 10.12.2020)
 
© AP Photo / Carolyn KasterДжо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне
Джо Байден представляет свою команду по внешней политике и национальной безопасности в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Carolyn Kaster
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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. YouTube начинает удалять контент, содержащий недостоверную информацию и утверждения о махинациях на прошедших президентских выборах в США, сообщила компания.
Как сообщили в видеохостинге, с сентября компания удалила более восьми тысяч каналов и тысячи видеопубликаций, распространяющих "недостоверную информацию о прошедших выборах" или иным образом нарушающих политику компании в отношении голосования.

"Мы начнем удалять любой загружаемый сегодня или впоследствии контент, который может вводить людей в заблуждение тем, что утверждает о мошенничестве или ошибках, которые изменили исход президентских выборов 2020", — сообщила компания.

Поясняется, что накануне во вторник "достаточное количество штатов" завершили сертификацию итогов выборов, подтвердив победу на них демократа Джо Байдена.
YouTube — не первая интернет-платформа, применяющая подобную практику. В частности, Twitter и Facebook помечают заявления Трампа о фальсификациях на выборах как дезинформацию или спорный контент. Президент обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику.
По предварительным результатам, выборы президента выиграл Байден, но Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.
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Выборы президента США — 2020FacebookTwitterДональд ТрампYouTubeДжо БайденСШАВ мире
 
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