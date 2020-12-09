https://ria.ru/20201209/youtube-1588500722.html

На YouTube запретили говорить о возможных фальсификациях выборов в США

На YouTube запретили говорить о возможных фальсификациях выборов в США

YouTube начинает удалять контент, содержащий недостоверную информацию и утверждения о махинациях на прошедших президентских выборах в США, сообщила компания. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:20

2020-12-09T20:20

2020-12-10T01:25

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ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. YouTube начинает удалять контент, содержащий недостоверную информацию и утверждения о махинациях на прошедших президентских выборах в США, сообщила компания.Как сообщили в видеохостинге, с сентября компания удалила более восьми тысяч каналов и тысячи видеопубликаций, распространяющих "недостоверную информацию о прошедших выборах" или иным образом нарушающих политику компании в отношении голосования.Поясняется, что накануне во вторник "достаточное количество штатов" завершили сертификацию итогов выборов, подтвердив победу на них демократа Джо Байдена.YouTube — не первая интернет-платформа, применяющая подобную практику. В частности, Twitter и Facebook помечают заявления Трампа о фальсификациях на выборах как дезинформацию или спорный контент. Президент обвиняет их в цензуре и попытках влиять на политику. По предварительным результатам, выборы президента выиграл Байден, но Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.

https://ria.ru/20201207/farmkompanii-1587974666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, twitter, дональд трамп, youtube, джо байден, сша, в мире