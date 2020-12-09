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Ярославская область
Ярославская область
https://ria.ru/20201209/yaroslavl-1588445904.html
Этап Кубка мира по фристайлу под Ярославлем пройдет на высоком уровне
Этап Кубка мира по фристайлу под Ярославлем пройдет на высоком уровне
Правительство Ярославской области сделает все возможное, чтобы этап Кубка мира по фристайлу, в котором примут участие около 100 спортсменов из 11 стран, 16-17... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:18
2020-12-09T16:18
ярославская область
дмитрий миронов
финляндия
белоруссия
сша
спорт
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области сделает все возможное, чтобы этап Кубка мира по фристайлу, в котором примут участие около 100 спортсменов из 11 стран, 16-17 января прошел на высоком уровне, заявил губернатор Дмитрий Миронов.Соревнования этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" состоятся 16-17 января на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Подолино": 16 января пройдут выступления в индивидуальном зачете акробатов, а 17-го числа командный зачет.В среду губернатор принял участие в совещании с членами оргкомитета соревнований. "Нам вновь доверяют организовать международные соревнования. Это оценка нашей работы по организации этапа Кубка Европы минувшей зимой, а также признание заслуг Ярославской области в развитии этого вида спорта, вклада наших ярославских спортсменов и тренеров в успешные выступления сборной России на состязаниях самого высокого уровня", - заявил глава региона в своем выступлении.Он напомнил, что три дня назад на первом этапе Кубка мира в Финляндии воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 завоевали весь пьедестал почета в индивидуальных соревнованиях по лыжной акробатике среди мужчин. Лидером стал Максим Буро, второе место – у Павла Кротова, третье – у Ильи Бурова. Также Анастасия Прыткова завоевала бронзу среди девушек.По словам губернатора, на ярославский этап Кубка мира приедут порядка 100 спортсменов. Свое участие уже подтвердили представители Белоруссии, Швейцарии, Германии, Канады, Австралии, Японии, Китая, США, Австралии и Казахстана."Мы с вами должны сделать всё, чтобы предстоящие соревнования прошли на самом высоком уровне. Ноябрь и первые дни зимы в этом году выдались малоснежными, и хотя впереди ещё больше месяца, нужно быть готовыми к любым сюрпризам погоды. Опыт подготовки трасс в отсутствие достаточного количества естественного снега у нас есть", - подчеркнул глава региона.Он рассказал, что модернизация разгонной эстакады на трассе и судейского павильона закончены, теперь они соответствуют требованиям международной федерации. Идут работы по вводу в эксплуатацию здания сервисного обслуживания, проходит реконструкция освещения трассы и расширение автостоянок."Предусмотреть нужно все нюансы, начиная от качественной подготовки трамплина до обеспечения медицинского обслуживания и организации транспортного сообщения. Особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности и общественного порядка, как при проведении соревнований, так и в местах проживания спортсменов и гостей", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20201119/zvaniya-1585362598.html
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дмитрий миронов, финляндия, белоруссия, сша, спорт

Этап Кубка мира по фристайлу под Ярославлем пройдет на высоком уровне

16:18 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Правительство Ярославской области сделает все возможное, чтобы этап Кубка мира по фристайлу, в котором примут участие около 100 спортсменов из 11 стран, 16-17 января прошел на высоком уровне, заявил губернатор Дмитрий Миронов.
Соревнования этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" состоятся 16-17 января на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Подолино": 16 января пройдут выступления в индивидуальном зачете акробатов, а 17-го числа командный зачет.
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В среду губернатор принял участие в совещании с членами оргкомитета соревнований. "Нам вновь доверяют организовать международные соревнования. Это оценка нашей работы по организации этапа Кубка Европы минувшей зимой, а также признание заслуг Ярославской области в развитии этого вида спорта, вклада наших ярославских спортсменов и тренеров в успешные выступления сборной России на состязаниях самого высокого уровня", - заявил глава региона в своем выступлении.
Он напомнил, что три дня назад на первом этапе Кубка мира в Финляндии воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 завоевали весь пьедестал почета в индивидуальных соревнованиях по лыжной акробатике среди мужчин. Лидером стал Максим Буро, второе место – у Павла Кротова, третье – у Ильи Бурова. Также Анастасия Прыткова завоевала бронзу среди девушек.
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По словам губернатора, на ярославский этап Кубка мира приедут порядка 100 спортсменов. Свое участие уже подтвердили представители Белоруссии, Швейцарии, Германии, Канады, Австралии, Японии, Китая, США, Австралии и Казахстана.
"Мы с вами должны сделать всё, чтобы предстоящие соревнования прошли на самом высоком уровне. Ноябрь и первые дни зимы в этом году выдались малоснежными, и хотя впереди ещё больше месяца, нужно быть готовыми к любым сюрпризам погоды. Опыт подготовки трасс в отсутствие достаточного количества естественного снега у нас есть", - подчеркнул глава региона.
Он рассказал, что модернизация разгонной эстакады на трассе и судейского павильона закончены, теперь они соответствуют требованиям международной федерации. Идут работы по вводу в эксплуатацию здания сервисного обслуживания, проходит реконструкция освещения трассы и расширение автостоянок.
"Предусмотреть нужно все нюансы, начиная от качественной подготовки трамплина до обеспечения медицинского обслуживания и организации транспортного сообщения. Особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности и общественного порядка, как при проведении соревнований, так и в местах проживания спортсменов и гостей", - подчеркнул губернатор.
 
Ярославская областьДмитрий МироновФинляндияБелоруссияСШАСпорт
 
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