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https://ria.ru/20201209/xiaomi-1588384551.html
Xiaomi вместо нового смартфона показала таинственные монолиты
Xiaomi вместо нового смартфона показала таинственные монолиты
Компания Redmi, которая является подразделением Xiaomi, анонсировала презентацию нового смартфона. Об этом заявил в Twitter глобальный вице-президент Xiaomi... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:34
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технологии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Компания Redmi, которая является подразделением Xiaomi, анонсировала презентацию нового смартфона. Об этом заявил в Twitter глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.О самом гаджете пока мало, что известно — заявлено, что он получит аккумулятор огромной емкости, что должно обеспечить большую автономность. Мероприятие, на котором покажут смартфон, запланировано на 16 декабря.Гораздо интереснее, что в рекламной компании Xiaomi использовала образы таинственных монолитов, которые то и дело появляются по всему миру в последний месяц. На баннерах изображен столбы в синем и оранжевом цвете с надписью "Redmi". Связь китайской компании с загадочными артефактами не объясняется.
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xiaomi inc, twitter, гаджеты, технологии

Xiaomi вместо нового смартфона показала таинственные монолиты

12:34 09.12.2020 (обновлено: 12:49 09.12.2020)
 
© Фото : Utah Highway PatrolМеталлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта
Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Utah Highway Patrol
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Компания Redmi, которая является подразделением Xiaomi, анонсировала презентацию нового смартфона. Об этом заявил в Twitter глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.
О самом гаджете пока мало, что известно — заявлено, что он получит аккумулятор огромной емкости, что должно обеспечить большую автономность. Мероприятие, на котором покажут смартфон, запланировано на 16 декабря.
Гораздо интереснее, что в рекламной компании Xiaomi использовала образы таинственных монолитов, которые то и дело появляются по всему миру в последний месяц. На баннерах изображен столбы в синем и оранжевом цвете с надписью "Redmi". Связь китайской компании с загадочными артефактами не объясняется.
 
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