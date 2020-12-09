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Xiaomi вместо нового смартфона показала таинственные монолиты
Xiaomi вместо нового смартфона показала таинственные монолиты
Компания Redmi, которая является подразделением Xiaomi, анонсировала презентацию нового смартфона. Об этом заявил в Twitter глобальный вице-президент Xiaomi... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:34
2020-12-09T12:34
2020-12-09T12:49
риа наука
xiaomi inc
twitter
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технологии
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Компания Redmi, которая является подразделением Xiaomi, анонсировала презентацию нового смартфона. Об этом заявил в Twitter глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.О самом гаджете пока мало, что известно — заявлено, что он получит аккумулятор огромной емкости, что должно обеспечить большую автономность. Мероприятие, на котором покажут смартфон, запланировано на 16 декабря.Гораздо интереснее, что в рекламной компании Xiaomi использовала образы таинственных монолитов, которые то и дело появляются по всему миру в последний месяц. На баннерах изображен столбы в синем и оранжевом цвете с надписью "Redmi". Связь китайской компании с загадочными артефактами не объясняется.
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РИА Новости
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xiaomi inc, twitter, гаджеты, технологии
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Компания Redmi, которая является подразделением Xiaomi, анонсировала презентацию нового смартфона. Об этом заявил
в Twitter
глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.
О самом гаджете пока мало, что известно — заявлено, что он получит аккумулятор огромной емкости, что должно обеспечить большую автономность. Мероприятие, на котором покажут смартфон, запланировано на 16 декабря.
Гораздо интереснее, что в рекламной компании Xiaomi использовала образы таинственных монолитов, которые то и дело появляются по всему миру в последний месяц. На баннерах изображен столбы в синем и оранжевом цвете с надписью "Redmi". Связь китайской компании с загадочными артефактами не объясняется.