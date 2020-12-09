https://ria.ru/20201209/xiaomi-1588384551.html

Xiaomi вместо нового смартфона показала таинственные монолиты

Xiaomi вместо нового смартфона показала таинственные монолиты

Компания Redmi, которая является подразделением Xiaomi, анонсировала презентацию нового смартфона. Об этом заявил в Twitter глобальный вице-президент Xiaomi... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:34

2020-12-09T12:34

2020-12-09T12:49

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гаджеты

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Компания Redmi, которая является подразделением Xiaomi, анонсировала презентацию нового смартфона. Об этом заявил в Twitter глобальный вице-президент Xiaomi India Ману Кумар Джайн.О самом гаджете пока мало, что известно — заявлено, что он получит аккумулятор огромной емкости, что должно обеспечить большую автономность. Мероприятие, на котором покажут смартфон, запланировано на 16 декабря.Гораздо интереснее, что в рекламной компании Xiaomi использовала образы таинственных монолитов, которые то и дело появляются по всему миру в последний месяц. На баннерах изображен столбы в синем и оранжевом цвете с надписью "Redmi". Связь китайской компании с загадочными артефактами не объясняется.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, twitter, гаджеты, технологии