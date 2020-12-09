В Госдуме призвали Беглова объявить 31 декабря в Петербурге выходным днем
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Вострецов попросил губернатора города Александра Беглова установить 31 декабря выходным, соответствующее обращение парламентарий направил главе Петербурга в среду (есть у РИА Новости).
"Пользуясь вашим статусом и предоставленным регионам правом решать самостоятельно данный вопрос, прошу 31 декабря 2020 года объявить в Санкт-Петербурге нерабочим днем. Дать жителям города дополнительный день подготовиться к празднику, тем более что этот Новый год практически все будут отмечать дома с семьей", - говорится в письме.
Депутат пояснил, что с соответствующим предложением к нему поступают обращения от профсоюзов.
Вместе с тем, парламентарий выразил поддержку мер, введены в Петербурге для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов, в частности, Татарстан, Ставропольский край, Крым, уже объявили 31 декабря нерабочим.