https://ria.ru/20201209/vykhodnoy-1588422040.html

В Госдуме призвали Беглова объявить 31 декабря в Петербурге выходным днем

В Госдуме призвали Беглова объявить 31 декабря в Петербурге выходным днем

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Вострецов попросил губернатора города Александра Беглова установить 31 декабря выходным, соответствующее обращение... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:40

2020-12-09T14:40

2020-12-09T14:40

султан хамзаев

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госдума рф

сергей вострецов

александр беглов

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санкт-петербург

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Вострецов попросил губернатора города Александра Беглова установить 31 декабря выходным, соответствующее обращение парламентарий направил главе Петербурга в среду (есть у РИА Новости).Депутат пояснил, что с соответствующим предложением к нему поступают обращения от профсоюзов.Вместе с тем, парламентарий выразил поддержку мер, введены в Петербурге для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.Ранее Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря. Ряд регионов, в частности, Татарстан, Ставропольский край, Крым, уже объявили 31 декабря нерабочим.

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ставропольский край

санкт-петербург

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султан хамзаев, лдпр, госдума рф, сергей вострецов, александр беглов, ставропольский край, санкт-петербург, общество