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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201209/vybory-1588516860.html
Иск Техаса о пересмотре итогов выборов поддержали 17 штатов
Иск Техаса о пересмотре итогов выборов поддержали 17 штатов
Семнадцать американских штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд документ с поддержкой иска Техаса о пересмотре президентских... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T23:14
2020-12-09T23:52
выборы президента сша — 2020
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сша
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Семнадцать американских штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд документ с поддержкой иска Техаса о пересмотре президентских выборов. Текст обращения опубликовали на сайте суда.Ранее власти Техаса потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями конституции, поскольку власти там незаконно изменили электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.Техас поддержали Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.Эти штаты не присоединились к иску, а выразили мнение в поддержку истца. Они заявили, что заинтересованы в роли местных законодательных собраний при определении выборщиков, которые должны проголосовать за кандидатов в президенты 14 декабря. Кроме того, штаты заинтересованы в том, чтобы голоса в конкретных штатах не были "размыты" с помощью "неконституционного проведения выборов в других штатах". Также 17 штатов отмечают, что хотят избежать мошенничества на выборах.По предварительным результатам, выборы президента выиграл демократ Байден, но президент Дональд Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.
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дональд трамп, джо байден, сша, техас, в мире

Иск Техаса о пересмотре итогов выборов поддержали 17 штатов

23:14 09.12.2020 (обновлено: 23:52 09.12.2020)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники поствыборных протестов в штате Орегон
Участники поствыборных протестов в штате Орегон - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Семнадцать американских штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд документ с поддержкой иска Техаса о пересмотре президентских выборов.
Текст обращения опубликовали на сайте суда.
Ранее власти Техаса потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями конституции, поскольку власти там незаконно изменили электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.
Техас поддержали Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.
Эти штаты не присоединились к иску, а выразили мнение в поддержку истца.
Они заявили, что заинтересованы в роли местных законодательных собраний при определении выборщиков, которые должны проголосовать за кандидатов в президенты 14 декабря. Кроме того, штаты заинтересованы в том, чтобы голоса в конкретных штатах не были "размыты" с помощью "неконституционного проведения выборов в других штатах". Также 17 штатов отмечают, что хотят избежать мошенничества на выборах.
По предварительным результатам, выборы президента выиграл демократ Байден, но президент Дональд Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.
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