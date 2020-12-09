https://ria.ru/20201209/vulkan-1588325138.html

Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра

Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в среду дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T05:51

2020-12-09T05:51

2020-12-09T05:53

россия

эбеко

парамушир

российская академия наук

курильские острова

северо-курильск

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в среду дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Пепловый шлейф распространился на 3 километра к югу от вулкана. KVERT предупреждает об опасности полетов вблизи.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

россия

эбеко

парамушир

курильские острова

северо-курильск

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эбеко, парамушир, российская академия наук, курильские острова, северо-курильск, южно-сахалинск, происшествия