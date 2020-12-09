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Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра
Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в среду дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T05:51
2020-12-09T05:53
россия
эбеко
парамушир
российская академия наук
курильские острова
северо-курильск
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в среду дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.Пепловый шлейф распространился на 3 километра к югу от вулкана. KVERT предупреждает об опасности полетов вблизи.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
россия
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россия, эбеко, парамушир, российская академия наук, курильские острова, северо-курильск, южно-сахалинск, происшествия

Вулкан Эбеко на Курилах дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра

05:51 09.12.2020 (обновлено: 05:53 09.12.2020)
 
© Фото : Сергей ЛакомовВулкан Эбеко на курильском острове Парамушир
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Сергей Лакомов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир утром в среду дважды выбросил столбы пепла на 3,5 километра, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Пепловые выбросы, согласно визуальным данным, на 3,5 километра над уровнем моря зарегистрированы в 8.35 (00.35 мск) и 10.27 (02.27 мск) на вулкане Эбеко" - говорится в сообщении.
Пепловый шлейф распространился на 3 километра к югу от вулкана. KVERT предупреждает об опасности полетов вблизи.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
© Фото : Сергей ЛакомовВулкан Эбеко на курильском острове Парамушир
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Сергей Лакомов
Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир
 
РоссияЭбекоПарамуширРоссийская академия наукКурильские островаСеверо-КурильскЮжно-СахалинскПроисшествия
 
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