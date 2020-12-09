https://ria.ru/20201209/vozmeschenie-1588387293.html

Власти Ленобласти возместят инвесторам расходы на инфраструктуру

Власти Ленобласти возместят инвесторам расходы на инфраструктуру

В Ленинградской области начался отбор инвестиционных проектов, которые смогут принять участие в новом федеральном механизме поддержки — списании бюджетного... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:43

2020-12-09T12:43

2020-12-09T12:43

ленинградская область

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В Ленинградской области начался отбор инвестиционных проектов, которые смогут принять участие в новом федеральном механизме поддержки — списании бюджетного долга регионам, которые будут направлять высвобождаемые средства инвесторам на создание инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, по итогам отбора перечень будет направлен в комиссию правительства РФ.Он пояснил, что для участия в отборе инвестиционный проект должен реализовываться созданным для этого отдельным юридическим лицом, вложившим в проект не менее 250 миллионов рублей и осуществившим его после 1 января 2021 года.Чтобы стать участником этой программы необходимо подать информацию о проекте в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области до 14 декабря 2020 года. Форма заявки и дополнительная информация о механизме поддержке для компаний размещена на сайте комитета, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201208/zakonoproekt-1588197896.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область