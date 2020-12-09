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Ленинградская область
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Власти Ленобласти возместят инвесторам расходы на инфраструктуру
Власти Ленобласти возместят инвесторам расходы на инфраструктуру
В Ленинградской области начался отбор инвестиционных проектов, которые смогут принять участие в новом федеральном механизме поддержки — списании бюджетного... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:43
2020-12-09T12:43
ленинградская область
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В Ленинградской области начался отбор инвестиционных проектов, которые смогут принять участие в новом федеральном механизме поддержки — списании бюджетного долга регионам, которые будут направлять высвобождаемые средства инвесторам на создание инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, по итогам отбора перечень будет направлен в комиссию правительства РФ.Он пояснил, что для участия в отборе инвестиционный проект должен реализовываться созданным для этого отдельным юридическим лицом, вложившим в проект не менее 250 миллионов рублей и осуществившим его после 1 января 2021 года.Чтобы стать участником этой программы необходимо подать информацию о проекте в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области до 14 декабря 2020 года. Форма заявки и дополнительная информация о механизме поддержке для компаний размещена на сайте комитета, сообщили в пресс-службе.
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ленинградская область

Власти Ленобласти возместят инвесторам расходы на инфраструктуру

12:43 09.12.2020
 
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Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек — РИА Новости. В Ленинградской области начался отбор инвестиционных проектов, которые смогут принять участие в новом федеральном механизме поддержки — списании бюджетного долга регионам, которые будут направлять высвобождаемые средства инвесторам на создание инфраструктуры, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, по итогам отбора перечень будет направлен в комиссию правительства РФ.
"Новые проекты, которые прошли отбор, смогут получить компенсацию из бюджета Ленинградской области за счет списанного министерством финансов РФ бюджетного долга", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что для участия в отборе инвестиционный проект должен реализовываться созданным для этого отдельным юридическим лицом, вложившим в проект не менее 250 миллионов рублей и осуществившим его после 1 января 2021 года.
"Это должны быть проекты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающего производства, туристической деятельности, жилищного строительства. Компенсировать можно будет расходы на транспортную, инженерную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для реализации нового инвестпроекта, в том числе на оплату проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации, а также на техприсоединение к инженерным сетям", — добавил представитель пресс-службе.
Чтобы стать участником этой программы необходимо подать информацию о проекте в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области до 14 декабря 2020 года. Форма заявки и дополнительная информация о механизме поддержке для компаний размещена на сайте комитета, сообщили в пресс-службе.
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