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Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом
Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом
Условия, выдвигаемые в настоящий момент Евросоюзом Великобритании, неприемлемы, заявил, выступая в среду в парламенте премьер-министр Великобритании Борис... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:12
2020-12-09T16:12
борис джонсон
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
великобритания
лондон
в мире
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ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости, Мария Табак. Условия, выдвигаемые в настоящий момент Евросоюзом Великобритании, неприемлемы, заявил, выступая в среду в парламенте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Вечером премьеру предстоит ужин в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это станет очередной попыткой сторон прийти к договоренности о торговом соглашении с ЕС.Переходный период после Brexit завершится 31 декабря, во время него действуют прежние правила. Между тем, переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют уже несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия намерена сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа пытается добиться сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. Срок, в который должно быть согласовано торговое соглашение, уже прошел. Для вступления в действие с января 2021 года документ должен быть ратифицирован, следовательно, у переговорщиков остается все меньше времени для поиска компромиссов.На переговорах по торговому соглашению британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и требует изменить тональность, ЕС не отказывается от собственной позиции.
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борис джонсон, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, лондон, в мире

Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом

16:12 09.12.2020
 
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
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ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости, Мария Табак. Условия, выдвигаемые в настоящий момент Евросоюзом Великобритании, неприемлемы, заявил, выступая в среду в парламенте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вечером премьеру предстоит ужин в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это станет очередной попыткой сторон прийти к договоренности о торговом соглашении с ЕС.
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"Наши друзья в ЕС сейчас настаивают, что, если они примут в будущем новый закон, который мы не будем соблюдать, они автоматически получат право нас наказать. А еще они настаивают, чтобы Британия была единственной в мире страной, у которой бы не было суверенного контроля за собственными рыбопромысловыми водами. Я не считаю, что это условия, которые должен принимать какой-либо премьер-министр этой страны", - заявил Джонсон.
Переходный период после Brexit завершится 31 декабря, во время него действуют прежние правила. Между тем, переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют уже несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия намерена сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа пытается добиться сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. Срок, в который должно быть согласовано торговое соглашение, уже прошел. Для вступления в действие с января 2021 года документ должен быть ратифицирован, следовательно, у переговорщиков остается все меньше времени для поиска компромиссов.
На переговорах по торговому соглашению британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и требует изменить тональность, ЕС не отказывается от собственной позиции.
 
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