Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости, Мария Табак. Условия, выдвигаемые в настоящий момент Евросоюзом Великобритании, неприемлемы, заявил, выступая в среду в парламенте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Вечером премьеру предстоит ужин в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это станет очередной попыткой сторон прийти к договоренности о торговом соглашении с ЕС.
"Наши друзья в ЕС сейчас настаивают, что, если они примут в будущем новый закон, который мы не будем соблюдать, они автоматически получат право нас наказать. А еще они настаивают, чтобы Британия была единственной в мире страной, у которой бы не было суверенного контроля за собственными рыбопромысловыми водами. Я не считаю, что это условия, которые должен принимать какой-либо премьер-министр этой страны", - заявил Джонсон.
Переходный период после Brexit завершится 31 декабря, во время него действуют прежние правила. Между тем, переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют уже несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия намерена сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа пытается добиться сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. Срок, в который должно быть согласовано торговое соглашение, уже прошел. Для вступления в действие с января 2021 года документ должен быть ратифицирован, следовательно, у переговорщиков остается все меньше времени для поиска компромиссов.
На переговорах по торговому соглашению британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и требует изменить тональность, ЕС не отказывается от собственной позиции.