https://ria.ru/20201209/usloviya-1588444600.html

Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом

Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом

Условия, выдвигаемые в настоящий момент Евросоюзом Великобритании, неприемлемы, заявил, выступая в среду в парламенте премьер-министр Великобритании Борис... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:12

2020-12-09T16:12

2020-12-09T16:12

борис джонсон

брюссель

еврокомиссия

евросоюз

великобритания

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_4d479cf76ef84e9a3cc40360c17b9a75.jpg

ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости, Мария Табак. Условия, выдвигаемые в настоящий момент Евросоюзом Великобритании, неприемлемы, заявил, выступая в среду в парламенте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Вечером премьеру предстоит ужин в Брюсселе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это станет очередной попыткой сторон прийти к договоренности о торговом соглашении с ЕС.Переходный период после Brexit завершится 31 декабря, во время него действуют прежние правила. Между тем, переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют уже несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия намерена сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа пытается добиться сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. Срок, в который должно быть согласовано торговое соглашение, уже прошел. Для вступления в действие с января 2021 года документ должен быть ратифицирован, следовательно, у переговорщиков остается все меньше времени для поиска компромиссов.На переговорах по торговому соглашению британская сторона обвинила Брюссель в политизации процесса и требует изменить тональность, ЕС не отказывается от собственной позиции.

https://ria.ru/20200723/1574791731.html

брюссель

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, лондон, в мире