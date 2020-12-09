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Источник заявил, что в Баку удивились запрету поставок томатов в Россию
Источник заявил, что в Баку удивились запрету поставок томатов в Россию
Решение Россельхознадзора запретить импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана стало неожиданностью для Баку, скорей всего, это была техническая ошибка и... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:43
2020-12-09T11:24
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
баку
азербайджан
в мире
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БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Решение Россельхознадзора запретить импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана стало неожиданностью для Баку, скорей всего, это была техническая ошибка и вопрос будет урегулирован, сообщил РИА Новости источник в Баку, знакомый с ситуацией.Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Азербайджан в 2019 году занимал первое место по поставкам томатов в Россию (30,9% в общем объеме импорта)."Более того, в последние годы производители все более склонны к использованию исключительно передовых технологий борьбы с вредителями и органических препаратов. Переговоры по данному вопросу между соответствующими структурами уже начались, и я думаю, этот вопрос будет пересмотрен и позиция Россельхознадзора поменяется", - отметил он."У Баку есть уверенность что это просто техническая ошибка", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200716/1574439720.html
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федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), баку, азербайджан, в мире

Источник заявил, что в Баку удивились запрету поставок томатов в Россию

10:43 09.12.2020 (обновлено: 11:24 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПомидоры в супермаркете
Помидоры в супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Решение Россельхознадзора запретить импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана стало неожиданностью для Баку, скорей всего, это была техническая ошибка и вопрос будет урегулирован, сообщил РИА Новости источник в Баку, знакомый с ситуацией.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Азербайджан в 2019 году занимал первое место по поставкам томатов в Россию (30,9% в общем объеме импорта).
"Решение было неожиданностью для нас в данный момент, когда мы возлагаем большую надежду на устойчивый рост товарооборота с Российской Федерацией. С другой стороны, данные товары, в особенности томаты, высоко ценятся российскими потребителями и России будет сложно возместить эту товарную позицию... Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета", - сказал собеседник агентства.
"Более того, в последние годы производители все более склонны к использованию исключительно передовых технологий борьбы с вредителями и органических препаратов. Переговоры по данному вопросу между соответствующими структурами уже начались, и я думаю, этот вопрос будет пересмотрен и позиция Россельхознадзора поменяется", - отметил он.
"У Баку есть уверенность что это просто техническая ошибка", - добавил собеседник агентства.
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Федеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)БакуАзербайджанВ мире
 
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