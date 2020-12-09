https://ria.ru/20201209/tomaty-1588351106.html

Источник заявил, что в Баку удивились запрету поставок томатов в Россию

Источник заявил, что в Баку удивились запрету поставок томатов в Россию

Решение Россельхознадзора запретить импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана стало неожиданностью для Баку, скорей всего, это была техническая ошибка и... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:43

2020-12-09T10:43

2020-12-09T11:24

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

баку

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150015/05/1500150567_0:221:3192:2017_1920x0_80_0_0_53d641411071dd33e9e3c2c644d7beb1.jpg

БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Решение Россельхознадзора запретить импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана стало неожиданностью для Баку, скорей всего, это была техническая ошибка и вопрос будет урегулирован, сообщил РИА Новости источник в Баку, знакомый с ситуацией.Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Азербайджан в 2019 году занимал первое место по поставкам томатов в Россию (30,9% в общем объеме импорта)."Более того, в последние годы производители все более склонны к использованию исключительно передовых технологий борьбы с вредителями и органических препаратов. Переговоры по данному вопросу между соответствующими структурами уже начались, и я думаю, этот вопрос будет пересмотрен и позиция Россельхознадзора поменяется", - отметил он."У Баку есть уверенность что это просто техническая ошибка", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200716/1574439720.html

россия

баку

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), баку, азербайджан, в мире