Источник заявил, что в Баку удивились запрету поставок томатов в Россию
10:43 09.12.2020 (обновлено: 11:24 09.12.2020)
БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Решение Россельхознадзора запретить импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана стало неожиданностью для Баку, скорей всего, это была техническая ошибка и вопрос будет урегулирован, сообщил РИА Новости источник в Баку, знакомый с ситуацией.
Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Азербайджан в 2019 году занимал первое место по поставкам томатов в Россию (30,9% в общем объеме импорта).
"Решение было неожиданностью для нас в данный момент, когда мы возлагаем большую надежду на устойчивый рост товарооборота с Российской Федерацией. С другой стороны, данные товары, в особенности томаты, высоко ценятся российскими потребителями и России будет сложно возместить эту товарную позицию... Азербайджанский томат и яблоки экспортируются в Россию десятки лет, и никогда не было серьезных причин для их запрета", - сказал собеседник агентства.
"Более того, в последние годы производители все более склонны к использованию исключительно передовых технологий борьбы с вредителями и органических препаратов. Переговоры по данному вопросу между соответствующими структурами уже начались, и я думаю, этот вопрос будет пересмотрен и позиция Россельхознадзора поменяется", - отметил он.
"У Баку есть уверенность что это просто техническая ошибка", - добавил собеседник агентства.