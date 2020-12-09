https://ria.ru/20201209/tomaty-1588341199.html

Эксперт оценил последствия запрета поставок томатов из Азербайджана

Эксперт оценил последствия запрета поставок томатов из Азербайджана

Россия не столкнется с дефицитом томатов из-за запрета поставок из Азербайджана, - в стране достаточно собственной продукции, а небольшое подорожание больше... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:59

2020-12-09T09:59

2020-12-09T09:59

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия не столкнется с дефицитом томатов из-за запрета поставок из Азербайджана, - в стране достаточно собственной продукции, а небольшое подорожание больше возможно из-за сезонных факторов, заявил РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков.Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, Азербайджан в 2019 году занимал первое место по поставкам томатов в Россию (30,9% в общем объеме импорта)."В этом году на Азербайджан приходится 38% всего импорта томатов: это большой объем, порядка 170-180 тысяч тонн. Но из-за того, что они там производятся в пленочных парниках, а не в промышленных теплицах, их сезон сейчас в принципе заканчивается: с декабря по февраль из Азербайджана везут крайне небольшие остатки", - сказал Глушков."Поэтому сейчас на цену это практически не повлияет, - она и так растет традиционно в преддверии Нового года. Добавлю, что собственное производство томатов в РФ в этом году выросло на 18%, поэтому считаю, что мы себя полностью обеспечим отечественной продукцией, по крайней мере, зимой", - добавил эксперт.Он допустил малозаметный вклад запрета поставок в стоимость - "может быть, только какой-то небольшой процент", так как азербайджанские томаты были достаточно дешевыми из-за выращивания в сезонных (пленочных) теплицах. "Сейчас цена, скорее всего, выровняется к уровню среднемноголетних значений", - предположил Глушков.Импорт азербайджанских яблок, груш и айвы в Россию в прошлом году составил 91,113 тысячи тонн (9,7% в общем объеме поставок, четвертое место после Молдавии, Сербии и Аргентины), согласно данным ФТС. "Доля Азербайджана в поставках яблок небольшая, он тут не совсем традиционный поставщик", - отметил эксперт.Он положительно оценил деятельность Россельхознадзора по проверке импортной продукции. "Мы огромные деньги вложили в собственные теплицы и тем самым защищаем свои тепличные комплексы от болезней, от вредителей, специфичных для этих культур. Поэтому это абсолютно правильные меры: те, кто везет к нам продукцию, должны понимать, что ввозить можно только здоровую", - заключил Глушков.

https://ria.ru/20201203/sukhofrukty-1587560091.html

https://ria.ru/20200709/1574091510.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная таможенная служба (фтс россии), азербайджан, экономика