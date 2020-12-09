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В России запретят импорт яблок и томатов из Азербайджана
В России запретят импорт яблок и томатов из Азербайджана
С 10 декабря в Россию запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Россельхознадзора. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T03:37
2020-12-09T03:37
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
азербайджан
экономика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. С 10 декабря в Россию запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Россельхознадзора.В ведомстве подчеркнули, что неоднократно информировали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о найденных в импортируемой продукции вредных организмах. В службе отметили, что такая ограничительная мера нацелена на сохранение фитосанитарного благополучия (защищенность среды обитания человека, животных и растений, при котором отсутствуют карантинные вредные организмы. — Прим. ред.).Азербайджан известен как достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. Страна занимала первое место по поставкам свежих и охлажденных томатов. Федеральная таможенная служба приводит данные, согласно которым в предыдущем году их импорт составил 172,359 тысячи тонн. Это составляет примерно 30,9 процента от общего объема поставок этой продукции.
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россия
азербайджан
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федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, экономика

В России запретят импорт яблок и томатов из Азербайджана

03:37 09.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. С 10 декабря в Россию запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Россельхознадзора.
В ведомстве подчеркнули, что неоднократно информировали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о найденных в импортируемой продукции вредных организмах.

"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", — заявили в Россельхознадзоре.

В службе отметили, что такая ограничительная мера нацелена на сохранение фитосанитарного благополучия (защищенность среды обитания человека, животных и растений, при котором отсутствуют карантинные вредные организмы. — Прим. ред.).

"(В целях) предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения", — пояснили в ведомстве.

Азербайджан известен как достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. Страна занимала первое место по поставкам свежих и охлажденных томатов. Федеральная таможенная служба приводит данные, согласно которым в предыдущем году их импорт составил 172,359 тысячи тонн. Это составляет примерно 30,9 процента от общего объема поставок этой продукции.
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Федеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)АзербайджанЭкономика
 
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