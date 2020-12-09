https://ria.ru/20201209/tomaty-1588322863.html

В России запретят импорт яблок и томатов из Азербайджана

В России запретят импорт яблок и томатов из Азербайджана

С 10 декабря в Россию запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Россельхознадзора. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T03:37

2020-12-09T03:37

2020-12-09T03:37

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. С 10 декабря в Россию запретят ввозить томаты и яблоки из Азербайджана. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Россельхознадзора.В ведомстве подчеркнули, что неоднократно информировали Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о найденных в импортируемой продукции вредных организмах. В службе отметили, что такая ограничительная мера нацелена на сохранение фитосанитарного благополучия (защищенность среды обитания человека, животных и растений, при котором отсутствуют карантинные вредные организмы. — Прим. ред.).Азербайджан известен как достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. Страна занимала первое место по поставкам свежих и охлажденных томатов. Федеральная таможенная служба приводит данные, согласно которым в предыдущем году их импорт составил 172,359 тысячи тонн. Это составляет примерно 30,9 процента от общего объема поставок этой продукции.

https://ria.ru/20200818/1575917161.html

россия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), азербайджан, экономика