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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201209/test-1588356242.html
Россия находится в первой тройке стран по тестированию на COVID-19
Россия находится в первой тройке стран по тестированию на COVID-19
Россия находится в первой тройке стран по тестированию на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:04
2020-12-09T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Россия находится в первой тройке стран по тестированию на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Чтобы определить, заболел человек или нет, используются очень показательные, важные сегодня методы тестирования, ПЦР-исследования. Российская Федерация здесь находится в первой тройке стран по тестированию, это страны с количеством населения более 10 миллионов человек", - сказала Попова в Петербурге на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество

Россия находится в первой тройке стран по тестированию на COVID-19

11:04 09.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время работы в ковидном госпитале в Волгограде
Медицинский работник во время работы в ковидном госпитале в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Россия находится в первой тройке стран по тестированию на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Чтобы определить, заболел человек или нет, используются очень показательные, важные сегодня методы тестирования, ПЦР-исследования. Российская Федерация здесь находится в первой тройке стран по тестированию, это страны с количеством населения более 10 миллионов человек", - сказала Попова в Петербурге на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
 
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