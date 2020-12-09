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Россия находится в первой тройке стран по тестированию на COVID-19
Россия находится в первой тройке стран по тестированию на COVID-19
Россия находится в первой тройке стран по тестированию на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T11:04
2020-12-09T11:04
2020-12-09T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Россия находится в первой тройке стран по тестированию на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Чтобы определить, заболел человек или нет, используются очень показательные, важные сегодня методы тестирования, ПЦР-исследования. Российская Федерация здесь находится в первой тройке стран по тестированию, это страны с количеством населения более 10 миллионов человек", - сказала Попова в Петербурге на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество