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Россия находится в первой тройке стран по тестированию на COVID-19

Россия находится в первой тройке стран по тестированию на COVID-19

Россия находится в первой тройке стран по тестированию на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:04

2020-12-09T11:04

2020-12-09T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Россия находится в первой тройке стран по тестированию на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Чтобы определить, заболел человек или нет, используются очень показательные, важные сегодня методы тестирования, ПЦР-исследования. Российская Федерация здесь находится в первой тройке стран по тестированию, это страны с количеством населения более 10 миллионов человек", - сказала Попова в Петербурге на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, общество