https://ria.ru/20201209/stepanakert-1588378217.html
Саперы нашли более 15 тысяч боеприпасов в Степанакерте
Саперы нашли более 15 тысяч боеприпасов в Степанакерте
Саперы за несколько недель после окончания вооруженного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обнаружили в Степанакерте и его окрестностях... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:15
2020-12-09T12:15
2020-12-09T12:15
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 9 дек – РИА Новости. Саперы за несколько недель после окончания вооруженного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обнаружили в Степанакерте и его окрестностях свыше 15 тысяч боеприпасов, сообщил РИА Новости директор Центра гуманитарного разминирования НКР Самвел Месропян."Боеприпасов найдено более 15 тысяч - и это только по Степанакерту и его окраине. Работали Центр гуманитарного разминирования Нагорного Карабаха и Центр разминирования миротворческих сил (РФ). К нам вот только что присоединились саперы МЧС, сегодня первый день. Но с миротворцами мы работаем уже давно, наверное, дней 10-12", - сообщил Месропян.Он также объяснил, почему руководство республики направило главные силы в первую очередь на разминирование Степанакерта - столицу непризнанной НКР."Это связано с тем, что люди в основном возвращаются в Степанакерт. В (других) районах очень много разрушенных домов, а в Степанакерте людей размещают. Поэтому вместе с высшим руководством мы решили, что нужно начинать со Степанакерта", - сказал Месропян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Саперы ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта
Саперы российской миротворческой миссии ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта. Кадры с места обнаружения припасов.
2020-12-09T12:15
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 9 дек – РИА Новости.
Саперы за несколько недель после окончания вооруженного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике
обнаружили в Степанакерте
и его окрестностях свыше 15 тысяч боеприпасов, сообщил РИА Новости директор Центра гуманитарного разминирования НКР Самвел Месропян.
"Боеприпасов найдено более 15 тысяч - и это только по Степанакерту и его окраине. Работали Центр гуманитарного разминирования Нагорного Карабаха и Центр разминирования миротворческих сил (РФ). К нам вот только что присоединились саперы МЧС, сегодня первый день. Но с миротворцами мы работаем уже давно, наверное, дней 10-12", - сообщил Месропян.
Он также объяснил, почему руководство республики направило главные силы в первую очередь на разминирование Степанакерта - столицу непризнанной НКР.
"Это связано с тем, что люди в основном возвращаются в Степанакерт. В (других) районах очень много разрушенных домов, а в Степанакерте людей размещают. Поэтому вместе с высшим руководством мы решили, что нужно начинать со Степанакерта", - сказал Месропян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан
и Армения
договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.