https://ria.ru/20201209/stavropole-1588444729.html

Ставропольский край

Ставропольский край

Ставропольский край образован в феврале 1924 года. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:43

2020-12-09T16:43

2020-12-09T16:46

ставропольский край

справки

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Ставропольский край образован в феврале 1924 года. Ставропольский край расположен на юге Европейской части России, в центральной части Предкавказья у северных склонов Большого Кавказа. Граничит на юге с Карачаево-Черкесской Республикой, Кабардино-Балкарской Республикой, Республикой Северная Осетия; на юго-востоке – с Чеченской Республикой, на востоке – с Республикой Дагестан, на северо-востоке – с Республикой Калмыкия, на севере – с Ростовской областью, на западе – с Краснодарским краем. Площадь территории края составляет 66,2 тысячи квадратных километров. Протяженность с севера на юг – 285 километров, с запада на восток – 370 километров. Численность населения на январь 2020 года – 2,8 миллиона человек.На Ставрополье проживают представители 118 национальностей и 25 этнических групп. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января −5 °С (в горах до −10 °C), июля от +22 +25 °C (в горах до +14 °C). Рельеф территории края разнообразен и делится по абсолютным высотам на низменный (менее 200 метров над уровнем моря), возвышенный (200-500 метров) и горный (более 500 метров). В предгорной части края расположены всемирно известные курорты Кавказских Минеральных Вод (города Минеральные Воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск). Административный центр края − город Ставрополь расположен на юго-западном склоне Ставропольской возвышенности на высоте около 600 метров над уровнем моря (крайние высотные отметки − от 230 до 660 м), на 45-й параллели северной широты и равно удален от Черного и Каспийского морей. Ставропольский край включает 25 муниципальных районов, 9 городских округов, 13 муниципальных образований со статусом городских поселений, 268 сельское поселение. Губернатор Ставропольского края − Владимир Владимиров. Ставропольский край является одним их крупнейших аграрно-промышленных регионов Российской Федерации и Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). На долю Ставропольского края в валовом региональном продукте (ВРП) СКФО приходится 36%. Удельный вес промышленности в ВРП края составляет 20,1%, сельское хозяйство занимает в ВРП края 17,2%. По уровню промышленного и сельскохозяйственного производства, объему инвестиций в основной капитал Ставропольский край также является лидером в округе. Промышленный комплекс Ставропольского края включает в себя машиностроение и металлообработку, химическое и нефтехимическое производство, производство пищевых продуктов и напитков, деревообработку, производство стекла, обуви, швейных и текстильных изделий. Предприятия края выпускают разнообразную продукцию производственно-технического назначения: минеральные удобрения, полиэтилен низкого давления, различные комплектующие для автомобилестроительной индустрии и радио- и электронной промышленности, сельскохозяйственные машины и оборудование, электронные материалы и приборы. Кроме того, производится широкий ассортимент потребительских товаров: мебель, швейные, трикотажные и сувенирные изделия. Также на территории края работают предприятия, выпускающие специальную продукцию для организаций оборонно-промышленного комплекса. По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности составил 385,7 миллиарда рублей. В структуре экономики сельского хозяйства преобладает продукция растениеводства. Сельское хозяйство специализируется на выращивании пшеницы. Вместе с тем, в крае наращиваются площади под культурами, пользующимися устойчивым спросом на рынке: сахарной свеклой, горохом, льном масличным, кукурузой на зерно и озимым рапсом. Отрасль животноводства в Ставропольском крае представлена мясным и молочным скотоводством, птицеводством, овцеводством, пчеловодством и рыбоводством. Широко развито также садоводство, виноградарство, свиноводство, птицеводство и пчеловодство. Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края являются одними из основных производителей качественной тонкорунной и полутонкорунной шерсти. Доля производства ставропольской шерсти составляет порядка 9% от общего объема в России, что обеспечивает региону третье место по стране. Племенная база тонкорунного и полутонкорунного овцеводства на Ставрополье представлена семью племзаводами, четырьмя племенными репродукторами и двумя селекционно-генетическими центрами. По итогам 2019 года объем производства продукции сельскохозяйственных организаций составил 134,8 миллиарда рублей. Ставрополье располагает значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов, привлекательных для эффективного промышленного использования, среди которых природный газ, нефть, полиметаллы, содержащие уран, строительные материалы. На территории края находятся геотермальные источники и достаточно большой объем минеральных лечебных вод. Уникальным богатством Ставропольского края являются рекреационные ресурсы, которые включают лечебные, гидроминеральные, грязевые, климатические, а также многочисленные туристско-экскурсионные объекты. Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды располагает разнообразными по химическому составу запасами лечебных минеральных вод: холодные углекислые (нарзаны), горячие углекислые и радоновые. В регионе Кавказских Минеральных Вод эксплуатируется более 100 скважин минеральных вод. Важнейшим рекреационным ресурсом Кавказских Минеральных Вод являются лечебные грязи озера Большой Тамбукан, которое по величине запасов и объему добычи является крупнейшим водоемом России. Имеются запасы термальных источников в Кочубеевском, Курском и Предгорном районах. Ставропольский край – один из крупнейших курортных и туристских регионов России. Наиболее востребованными видами туризма в Ставропольском крае являются: лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, этнографический и паломнический. На государственной охране в крае более двух тысяч памятников истории и культуры, из них 71 имеют статус федеральных, шести городам придан статус исторических: Ставрополь, Буденновск, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Георгиевск. В них сохранились архитектурные ансамбли, выполненные архитекторами Иосифом Бернардацци, Людвигом Шарлеманем, Виктором Шретером, Самуилом Уптоном, Григорием Кусковым. На Ставрополье есть два музея-заповедника федерального значения: Государственный музей-заповедник Михаила Лермонтова в Пятигорске и Татарское городище в Ставрополе – крупнейший археологический памятник Предкавказья. Фортификационные сооружения Азово-Моздокской оборонительной линии времен Кавказских войн сохранились в виде остатков крепостей, редутов, мощеных дорог в Ставрополе и Георгиевске.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, справки