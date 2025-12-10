Владимир Владимиров: мы делаем ставку на развитие ключевых отраслей

Ставропольский край сегодня переживает активное развитие, а ключевые отрасли – туризм и сельское хозяйство – постоянно совершенствуются. В 2025 году эти сферы достигли рекордных для региона показателей. В частности, показатель турпотока в край превысил 6 миллионов человек за девять месяцев. Об итогах года и планах дальнейшего развития губернатор региона Владимир Владимиров рассказал в интервью РИА Новости.

– Владимир Владимирович, Ставрополье бьет рекорды по туристическому потоку – более 6 миллионов человек за девять месяцев. Как рост туризма отразился на показателях экономики?

– Туризм для Ставрополья – серьезный фактор развития. По предварительным данным, всего за девять месяцев 2025 года в бюджеты муниципалитетов поступило более 540 миллионов рублей туристического налога.

За 2024 год в санаторно-курортном и гостиничном секторе было реализовано 11 инвестиционных проектов на сумму более 6 миллиардов рублей. И до конца 2025 года планируется реализовать еще 15 проектов с общим объемом инвестиций почти 13 миллиардов рублей. За этими цифрами стоит модернизация инфраструктуры, рост качества услуг, новые рабочие места и развитие территорий по всему краю.

Мы сознательно уходим от "точечной" модели, когда туристы едут только в города-курорты. Наша стратегическая задача – диверсификация туристского предложения, увеличение потока в межсезонье и привлечение новых целевых аудиторий. Для этого мы развиваем целый ряд направлений: культурно-познавательный, экологический, сельский, автомобильный, научно-популярный и промышленный туризм.

В частности, в крае утверждены семь ключевых автомобильных туристических маршрутов, которые охватывают не только Кавминводы (Кавказские Минеральные воды – ред.), но и другие районы Ставрополья. Среди них – маршруты "Горизонты России" (Кисловодск – Ставрополь), "Родное Ставрополье" (регион КМВ – Ставрополь), "Путешествие к музею под открытым небом" (Ставрополь – станица Новотроицкая).

Активно развивается экологический туризм — сегодня у нас функционируют пять экологических троп на особо охраняемых природных территориях, и этот список ежегодно пополняется по итогам краевого конкурса "Бережно шагай по Ставрополью!". Также развивается сельский туризм — сейчас в крае действует 108 объектов, включая фермы, базы отдыха и этнокомплексы. В 2024 году два проекта сельского туризма получили гранты "Агротуризм" на общую сумму более 19 миллионов рублей.

Развиваем и культурно-познавательный туризм, в том числе с использованием современных иммерсивных форматов: театрализованные исторические реконструкции проходят в Кисловодске и Пятигорске, действует первый национальный туристический маршрут "Достояние Ставропольской губернии", охватывающий как краевой центр, так и города Кавказских Минеральных Вод.

– Какие меры стали ключевыми для достижения этого результата? И планируется ли дальнейшая работа по наращиванию турпотока, учитывая, что по итогам года уже ожидается рост в 9%?

– Ключевым фактором стало системное и последовательное исполнение государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" и национального проекта "Туризм и гостеприимство".

В 2024 году финансирование программы приблизилось к 1 миллиарду рублей, а в 2025 году на ее реализацию предусмотрено более 514 миллионов. Эти средства направляются на комплексное развитие туристической инфраструктуры, поддержку инвестиционных проектов, создание новых точек притяжения для гостей края, улучшение общественных пространств, проведение событийных мероприятий и информационное продвижение региона.

Существенную роль играет господдержка инвестпроектов, в том числе предоставление земельных участков без торгов. Благодаря этому механизму в настоящее время в крае реализуются 18 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 27 миллиардов рублей.

– Что делается для того, чтобы созданные в туризме рабочие места были круглогодичными?

– Сейчас глубина бронирования в высокий сезон составляет 2–3 месяца, а уровень загрузки достигает 85–97%. При этом и в межсезонье фиксируем достаточно высокий показатель – до 85% загрузки. Ставрополье все чаще выбирают для отдыха не только летом.

Одним из ключевых инструментов решения проблемы сезонности стало развитие тех видов туризма, которые не зависят от времени года. Это культурно-познавательный, событийный, гастрономический, экологический и промышленный туризм. Когда в регионе есть чем заняться в любое время года, у туриста исчезает привязка к сезону.

Большую роль играют крупные событийные мероприятия. Например, фестиваль этнической музыки "Песни ветра" в Ставрополе, 3D-mapping световое шоу в Кисловодске, фестиваль "Молодое вино" в Минеральных Водах. Только в 2024 году такие мероприятия посетили более 82 тысяч человек, а в 2025 году — уже почти 196 тысяч. Это серьезный приток туристов именно в те периоды, которые раньше считались "тихими".

Кроме того, в крае создаются круглогодичные объекты инфраструктуры: крытые бассейны, спортивные и детские площадки, современные туристические центры. Активно развиваются туристско-информационные центры и электронные гиды.

Играет роль и инвестиционная активность. Мы модернизируем гостиницы, строим новые. Также поддерживаем проекты в сфере сельского и экологического туризма, развиваем детский и молодежный туризм через субсидирование экскурсий и тематических поездок. Это в совокупности формирует устойчивую занятость в отрасли.

– В 2025 году аграрии Ставрополья собрали рекордные более 10 миллионов тонн зерновых — на 28% выше прошлогоднего показателя. Какие меры поддержки жителей села вы считаете наиболее эффективными? Что делается, чтобы молодежь оставалась на селе?

– Ставропольский край традиционно является одним из лидеров зернового производства в России. В этом году доля ставропольского зерна в общероссийском "каравае" составит около 8%. Такой объем производства позволяет не только полностью обеспечивать собственные потребности, но и стабильно направлять зерно в другие регионы России, а также на экспорт, укрепляя позиции нашей страны на внешнем рынке. Из собранных 10 миллионов тонн на собственные нужды Ставропольского края направляется лишь 2,4 миллиона тонн.

Для поддержки аграриев региона действует государственная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". В 2025 году на поддержку агроотрасли было направлено 6,9 миллиарда рублей — это средства федерального и краевого бюджетов. Поддержка осуществляется по 39 направлениям.

Наибольшей популярностью у малого агробизнеса пользуются грантовые программы. Мы компенсируем: до 30 миллионов рублей — на развитие семейных ферм; до 70 миллионов рублей – на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов; по программе "Агростартап" – до 8 миллионов рублей на запуск и развитие хозяйства; до 10 миллионов рублей – на реализацию проектов в сфере сельского туризма.

Для участников СВО в рамках гранта "Агромотиватор" предусмотрено до 7 миллионов рублей по направлению крупного рогатого скота или по молоку и до 5 миллионов рублей – по другим направлениям. Также предусмотрены гранты 2 миллиона рублей на развитие личного подсобного хозяйства и 4 миллиона рублей — на развитие фермерского хозяйства. Это лишь некоторые из примерно 30 различных мер социальной поддержки для участников СВО и членов их семей. С начала специальной военной операции на эти цели из краевого бюджета направлено более 43 миллиардов рублей.

– Как вы оцениваете работу механизмов, позволяющих жителям региона покупать местную продукцию по справедливым ценам? Достаточно ли развита сеть ярмарок выходного дня?

– Развитие торговой инфраструктуры и поддержка прямых продаж от производителя к потребителю находятся в зоне особого внимания. Сегодня в регионе сформированы условия для многоформатной торговли, что позволяет создавать здоровую конкурентную среду и не допускать монополизации рынка. В Ставропольском крае функционирует более 19,1 тысячи стационарных торговых объектов, что в 2,3 раза превышает норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями. Этот показатель напрямую влияет на уровень конкуренции и на цены. Сейчас в крае работает более 550 магазинов, где жители могут приобрести продукцию напрямую от сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

Также в крае действует 8,5 тысячи нестационарных торговых объектов, из которых порядка 6 тысяч ориентированы именно на реализацию сельхозпродукции. Также работают 37 розничных рынков почти на 16 тысяч торговых мест.

Сегодня в регионе организована 571 ярмарочная площадка, что на 6% больше, чем в прошлом году. Только с начала текущего года было проведено более 30 тысяч ярмарок, реализовано 26,6 тысячи тонн продукции. Общий оборот составил 4,2 миллиарда рублей, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 3,7 миллиарда рублей, то есть рост – 13%. В ярмарках участвуют более 1500 локальных товаропроизводителей края.

Наши ярмарки регулярно получают высокую оценку на федеральном уровне и становятся победителями конкурса "Торговля России" в номинации "Лучшая ярмарка". В 2024 году Минпромторг РФ выбрал Ставрополье пилотным регионом для проведения мероприятия "Всероссийская ярмарка". На сегодня в крае успешно прошло восемь таких Всероссийских ярмарок.

– Как проявил себя внедренный в крае институт наставничества несовершеннолетних правонарушителей?

– Наставничество мы начали активно внедрять более пяти лет назад. Этот подход был не просто поддержан на уровне добровольных инициатив, а законодательно закреплен — мы установили требования к кандидатам в наставники и разработали четкую систему их работы.

Сейчас количество наставников увеличилось более чем в два раза, этой формой поддержки охвачено свыше 70% детей, попавших в поле зрения системы профилактики. Залог успеха –индивидуальный подход и искренняя вовлеченность в судьбу ребенка, его включение в социально значимую деятельность, формирование новых жизненных ориентиров.

За пять лет число несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, в крае снизилось на 28%. Почти 4 тысячи детей получили шанс на другую жизнь, стали частью общества.

Сегодня в реестре потенциальных наставников числятся 544 кандидата. Среди них – 53 ветерана боевых действий, а также пенсионеров силовых структур и участников СВО.

Сегодня в образовательных организациях 1795 детей получают поддержку наставников из числа педагогических работников. В системе соцзащиты 258 детей и 86 семей получают помощь в рамках этой модели.

Активно подключается и молодежь. На платформе "ДОБРО.РФ" зарегистрированы около 90 тысяч молодых людей из Ставрополья. В наставничество уже вовлечены 23 социально ориентированные некоммерческие организации, более 130 центров помощи и поддержки семьи и детей. В составе "Движения первых" действует сообщество из более чем 4 тысяч наставников, которые консультируют подростков и принимают участие в профилактической работе. Только в этом году более 2 тысяч несовершеннолетних приняли участие в таких проектах, а около 900 человек вступили в "Движение первых". С сентября 2025 года у нас также стартовал пилотный проект "Значимый взрослый".

За последние три года обучение современным методам и формам работы прошли около 3 тысяч классных руководителей, школьных психологов и членов комиссий по делам несовершеннолетних.

В ближайшее время мы планируем запуск государственной информационной системы "Профилактика", а также формирование федерального реестра наставников. Уже с 4 сентября стартовала обучающая цифровая платформа для кандидатов в наставники.

Только в этом году мы обучили 800 специалистов из комиссий по делам несовершеннолетних новым подходам в этой сфере.

– Какие меры в крае сегодня являются основными для создания рабочих мест и карьерных перспектив для выпускников вузов и молодых специалистов?

– В первую очередь мы делаем ставку на развитие ключевых для края отраслей — агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, энергетики, машиностроения, санаторно-курортного и туристического комплекса, а также наукоемких и ИТ-направлений. В этих секторах реализуются инвестиционные проекты, создаются новые производства, расширяются действующие предприятия — а значит, формируются новые, современные рабочие места, в том числе для молодых специалистов без большого стажа.

В крае активно развивается система целевого обучения в медицинских вузах. Абитуриенты, заключившие целевой договор, получают гарантированное место обучения и последующего трудоустройства в медицинских организациях Ставропольского края, а регион и муниципалитеты, со своей стороны, оказывают им меры поддержки — стипендии, социальные выплаты, помощь с жильем, компенсацию аренды. Такой подход позволяет выстраивать долгосрочный кадровый резерв и планомерно закрывать вакансии в больницах и поликлиниках, особенно в сельских и отдаленных территориях.