https://ria.ru/20201209/senatorstvo-1588395523.html

Госдума приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Госдума приняла закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о порядке формирования СФ, согласно которому экс-президент РФ после прекращения полномочий... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:08

2020-12-09T13:08

2020-12-09T13:10

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о порядке формирования СФ, согласно которому экс-президент РФ после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.Автором новой редакции закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации" стал президент РФ Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в конституцию.Согласно предложенным новеллам, Совет Федерации состоит из сенаторов. В состав палаты входят по два представителя от каждого субъекта РФ - по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов власти на срок полномочий соответствующего органа; президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, - пожизненно; а также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно.В проекте уточняется, что экс-президент РФ приобретает статус сенатора с момента подачи в СФ заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий. Ко второму чтению была подготовлена поправка, которая позволит президенту, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, подать такое заявление в любое время (в редакции проекта, принятой в первом чтении, он должен был сделать это в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу).Указывается, что сенаторы – представители РФ назначаются указом президента на 6 лет либо пожизненно (не более 7 человек). Назначение сенаторов является правом, но не обязанностью президента, и может осуществляться по его усмотрению в любое время.Также уточняются требования к кандидатам в сенаторы: им сможет быть гражданин в возрасте от 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства.Согласно конституции указывается, что представителями РФ, осуществляющими полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.Проектом также дополняются исключения из ценза оседлости для кандидатов в сенаторы – представителей субъектов РФ. Согласно цензу оседлости, кандидатом в сенаторы - представителем региона может быть гражданин РФ, постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению кандидатом, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению. В настоящее время такое требование не распространяется на лиц, имеющих воинские звания высшего офицера, специальное звание высшего начальствующего состава или соответствующий им классный чин. Законопроектом предусматривается аналогичное исключение из ценза оседлости для федеральных государственных гражданских служащих, имеющих классный чин, соответствующий воинскому званию генерал-полковника, адмирала, генерала армии, адмирала флота (например, классный чин действительного государственного советника РФ 1 класса). Кроме того, указывается, что ценз оседлости не применяется к лицам, проходившим в течение пяти лет на территории субъекта РФ службу в войсках национальной гвардии РФ.Проектом расширяется перечень лиц, которых глава субъекта РФ, избираемый законодательным (представительным) органом, может назначить сенатором – представителем субъекта РФ: в действующей редакции возможно назначение сенатором РФ только депутата ГД, избранного по партийному списку от этого субъекта РФ. Теперь перечень дополняется депутатом ГД, избранным по одномандатному избирательному округу от этого субъекта РФ.Также президентской инициативой расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности (по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права): вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей (в действующем законе содержатся только тяжкие или особо тяжкие преступления) и дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия или погашения судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.

https://ria.ru/20201105/garantii-1583142716.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/gossovet-1587292246.html

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