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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201209/sapery-1588373914.html
Саперы разминировали более половины территории Степанакерта
Саперы разминировали более половины территории Степанакерта
Саперы за прошедшие недели очистили от взрывоопасных предметов более половины территории Степанакерта и его окрестностей, надеются завершить эту работу до конца РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:02
2020-12-09T12:06
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 9 дек – РИА Новости. Саперы за прошедшие недели очистили от взрывоопасных предметов более половины территории Степанакерта и его окрестностей, надеются завершить эту работу до конца текущего года, сообщил РИА Новости директор Центра гуманитарного разминирования непризнанной НКР Самвел Месропян."Очищена уже больше половины города Степанакерта. По гектарам точно не скажу, но больше половины очищена. Сейчас работаем на окраине", - сообщил Месропян.По его словам, на сегодняшний день центральная часть Степанакерта полностью свободна от боеприпасов, которые попали сюда во время недавнего вооруженного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. "Очищено более половины частного сектора. Здесь густонаселенный район, нужно очистить, так как люди возвращаются уже", - сказал Месропян."Будем надеяться, что до конца года удастся очистить. Мы должны закончить со Степанакертом, после чего перейти на Мартунинский район, потом – на Мартакертский район", - ответил он на вопрос о том, планируют ли саперы до конца года завершить работу в Степанакерте и его предместьях.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201202/razminirovanie-1587269104.html
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Российские саперы работают на территории в районе Ходжалы
Российские саперы начали разминирование у Ходжалы (недалеко от степанакертского аэропорта). Сначала поле проходит техника, потом люди.
2020-12-09T12:02
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Саперы ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта
Саперы российской миротворческой миссии ликвидируют найденные боеприпасы в пригороде Степанакерта. Кадры с места обнаружения припасов.
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азербайджан, армения, нагорный карабах, степанакерт, в мире

Саперы разминировали более половины территории Степанакерта

12:02 09.12.2020 (обновлено: 12:06 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСаперы Вооруженных сил РФ проводят гуманитарное разминирование местности в Нагорном Карабахе
Саперы Вооруженных сил РФ проводят гуманитарное разминирование местности в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТЕПАНАКЕРТ, 9 дек – РИА Новости. Саперы за прошедшие недели очистили от взрывоопасных предметов более половины территории Степанакерта и его окрестностей, надеются завершить эту работу до конца текущего года, сообщил РИА Новости директор Центра гуманитарного разминирования непризнанной НКР Самвел Месропян.
"Очищена уже больше половины города Степанакерта. По гектарам точно не скажу, но больше половины очищена. Сейчас работаем на окраине", - сообщил Месропян.
По его словам, на сегодняшний день центральная часть Степанакерта полностью свободна от боеприпасов, которые попали сюда во время недавнего вооруженного конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. "Очищено более половины частного сектора. Здесь густонаселенный район, нужно очистить, так как люди возвращаются уже", - сказал Месропян.
"Будем надеяться, что до конца года удастся очистить. Мы должны закончить со Степанакертом, после чего перейти на Мартунинский район, потом – на Мартакертский район", - ответил он на вопрос о том, планируют ли саперы до конца года завершить работу в Степанакерте и его предместьях.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Подрыв боеприпасов, найденных во время разминирования местности в районах Нагорного Карабаха специалистами Международного противоминного центра Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеАзербайджанАрменияНагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
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