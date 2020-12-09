https://ria.ru/20201209/reydy-1588428898.html

СК может завести уголовные дела после рейдов по петербургским барам

СК может завести уголовные дела после рейдов по петербургским барам

Уголовные дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, могут быть возбуждены после рейда по заведениям общепита Санкт-Петербурга, сообщил... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:59

2020-12-09T14:59

2020-12-09T14:59

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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санкт-петербург

происшествия

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Уголовные дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, могут быть возбуждены после рейда по заведениям общепита Санкт-Петербурга, сообщил старший помощник руководителя городского управления СК Сергей Капитонов. Видео с комментарием Капитонова распространила пресс-служба администрации города.В ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков и представителей администрации были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях. По данным создателей "карты сопротивления", два бара с улицы Рубинштейна, где проходили проверки, входят в список адресов заведений с сайта противников ограничительных мер."Проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут, возможно, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности", - сказал Капитонов, комментируя итоги рейда.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.После этого распоряжения интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, была опубликована на сайте "карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/peterburg-1588399135.html

https://realty.ria.ru/20201203/peterburg-1587474987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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