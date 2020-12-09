https://ria.ru/20201209/reyd-1588512908.html

Жители "барной" улицы в Петербурге поблагодарили силовиков за рейд

Жители "барной" улицы в Петербурге поблагодарили силовиков за рейд

Жители улицы Рубинштейна в Центральном районе Петербурга, известной обилием баров, поблагодарили силовиков на ночной рейд по увеселительным заведениям, который... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T22:17

2020-12-09T22:17

2020-12-09T22:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Жители улицы Рубинштейна в Центральном районе Петербурга, известной обилием баров, поблагодарили силовиков на ночной рейд по увеселительным заведениям, который дал им возможность "поспать спокойно".Как сообщал в среду СК РФ, следствие возбудило уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после выявления нарушений в барах Петербурга. До этого в ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков и представителей администрации были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.После этого распоряжения интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, была опубликована на сайте "карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.По данным создателей "карты сопротивления", два бара с улицы Рубинштейна, где проходили проверки, входят в список адресов заведений с сайта противников ограничительных мер. По версии следствия, упомянутые бары продолжали работать, несмотря на то, что ранее Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении, а также временно запретил деятельность коммерческой структуры. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/beglov-lokdaun-1588105849.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург