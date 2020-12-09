Жители "барной" улицы в Петербурге поблагодарили силовиков за рейд
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДевушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Жители улицы Рубинштейна в Центральном районе Петербурга, известной обилием баров, поблагодарили силовиков на ночной рейд по увеселительным заведениям, который дал им возможность "поспать спокойно".
Как сообщал в среду СК РФ, следствие возбудило уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после выявления нарушений в барах Петербурга. До этого в ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков и представителей администрации были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях.
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"Сегодня ночью в Центральном районе был проведен весьма внушительный рейд по ночным барам… Все проверенные бары оказались на улице Рубинштейна, (и) о них уже давно ходила дурная слава... Проверяющие работали до утра. Спасибо им огромное от жителей, которые получили возможность хоть одну ночь спокойно поспать", - сообщается в сообществе жителей улицы Рубинштейна и Владимирского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте".
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
После этого распоряжения интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, была опубликована на сайте "карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.
По данным создателей "карты сопротивления", два бара с улицы Рубинштейна, где проходили проверки, входят в список адресов заведений с сайта противников ограничительных мер. По версии следствия, упомянутые бары продолжали работать, несмотря на то, что ранее Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении, а также временно запретил деятельность коммерческой структуры.
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