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Путин призвал не допустить нехватку средств на еду у россиян
Путин призвал не допустить нехватку средств на еду у россиян
Владимир Путин выразил обеспокоенность уровнем достатка россиян. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:18
2020-12-09T17:11
владимир путин
ссср
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин выразил обеспокоенность уровнем достатка россиян. "Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. &lt;...&gt; Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", — пояснил президент на совещании с членами правительства.Он добавил, что этот вопрос требует особого внимания. "В том числе это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала", — заключил глава государства.Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявил, что увеличение экспорта будет возможно при снятии барьеров от выхода российских компаний на внешние рынки. Он отметил, что два предыдущих года реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" дали необходимый практический опыт для совершенствования его механизмов. С 2021-го нацпроект дополнят новые инструменты — поддержка послепродажного обслуживания и обеспечение гарантии обратного выкупа.В конце октября Путин говорил, что его не устраивает ситуация с уровнем бедности россиян, несмотря на то что он снизился более чем в два раза за последние 20 лет.
https://ria.ru/20201209/inflyatsiya-1588413673.html
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РИА Новости
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96
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"У людей денег недостаточно" – Путин предостерег о недоступности продуктов
Путин призвал не допустить ситуации как в СССР, когда люди не могли приобрести продукты: тогда был дефицит, а сейчас людям может не хватать денег.
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владимир путин, ссср

Путин призвал не допустить нехватку средств на еду у россиян

15:18 09.12.2020 (обновлено: 17:11 09.12.2020)
 
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин выразил обеспокоенность уровнем достатка россиян.
"Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. <...> Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", — пояснил президент на совещании с членами правительства.
Он добавил, что этот вопрос требует особого внимания. "В том числе это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала", — заключил глава государства.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заявил, что увеличение экспорта будет возможно при снятии барьеров от выхода российских компаний на внешние рынки. Он отметил, что два предыдущих года реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" дали необходимый практический опыт для совершенствования его механизмов. С 2021-го нацпроект дополнят новые инструменты — поддержка послепродажного обслуживания и обеспечение гарантии обратного выкупа.
В конце октября Путин говорил, что его не устраивает ситуация с уровнем бедности россиян, несмотря на то что он снизился более чем в два раза за последние 20 лет.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Международном экспортном форуме Сделано в России - 2020 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
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