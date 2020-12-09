Мантуров рассказал о новых механизмах поддержки российских экспортеров
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Увеличение экспорта РФ будет возможно при снятии барьеров от выхода наших компаний на внешние рынки, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Российский экспорт уже сейчас охватывает практически все несырьевые неэнергетические позиции. Поэтому основной потенциал сконцентрирован в снятии избыточных барьеров для выхода наших компаний на внешние рынки. Обеспечить достижение заявленных показателей позволит реализация комплексной системы поддержки бизнеса со стороны Минпромторга России, Минсельхоза ... и Российского экспортного центра", - сказала он, выступая на форуме "Сделано в России".
Мантуров отметил, что два предыдущих года реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" дали необходимый практический опыт для совершенствования его механизмов.
Так, с 2021 года нацпроект будет дополнен новыми инструментами поддержки экспортёров, в числе которых поддержка послепродажного обслуживания, обеспечение гарантии обратного выкупа. Более того, с 2022 года планируется также запустить программу субсидирования недополученных доходов РЖД, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку продукции металлургии и минеральных удобрений.
Министр также отметил, что в систему поддержки промышленного экспорта входят семь действующих инструментов субсидиарной поддержки, включая льготное кредитование, компенсацию затрат на патентование, сертификацию и адаптацию продукции к внешним рынкам, участие компаний в выставках.