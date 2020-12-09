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Мантуров рассказал о новых механизмах поддержки российских экспортеров
Мантуров рассказал о новых механизмах поддержки российских экспортеров
Увеличение экспорта РФ будет возможно при снятии барьеров от выхода наших компаний на внешние рынки, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:39
2020-12-09T15:39
форум "сделано в россии"
россия
денис мантуров
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Увеличение экспорта РФ будет возможно при снятии барьеров от выхода наших компаний на внешние рынки, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров."Российский экспорт уже сейчас охватывает практически все несырьевые неэнергетические позиции. Поэтому основной потенциал сконцентрирован в снятии избыточных барьеров для выхода наших компаний на внешние рынки. Обеспечить достижение заявленных показателей позволит реализация комплексной системы поддержки бизнеса со стороны Минпромторга России, Минсельхоза ... и Российского экспортного центра", - сказала он, выступая на форуме "Сделано в России".Мантуров отметил, что два предыдущих года реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" дали необходимый практический опыт для совершенствования его механизмов.Так, с 2021 года нацпроект будет дополнен новыми инструментами поддержки экспортёров, в числе которых поддержка послепродажного обслуживания, обеспечение гарантии обратного выкупа. Более того, с 2022 года планируется также запустить программу субсидирования недополученных доходов РЖД, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку продукции металлургии и минеральных удобрений.Министр также отметил, что в систему поддержки промышленного экспорта входят семь действующих инструментов субсидиарной поддержки, включая льготное кредитование, компенсацию затрат на патентование, сертификацию и адаптацию продукции к внешним рынкам, участие компаний в выставках.
https://ria.ru/20201209/eksport-1588433003.html
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форум "сделано в россии", россия, денис мантуров, экономика

Мантуров рассказал о новых механизмах поддержки российских экспортеров

15:39 09.12.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает в рамках "правительственного часа" на заседании Совета Федерации РФ
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает в рамках правительственного часа на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Увеличение экспорта РФ будет возможно при снятии барьеров от выхода наших компаний на внешние рынки, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Российский экспорт уже сейчас охватывает практически все несырьевые неэнергетические позиции. Поэтому основной потенциал сконцентрирован в снятии избыточных барьеров для выхода наших компаний на внешние рынки. Обеспечить достижение заявленных показателей позволит реализация комплексной системы поддержки бизнеса со стороны Минпромторга России, Минсельхоза ... и Российского экспортного центра", - сказала он, выступая на форуме "Сделано в России".
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Мантуров отметил, что два предыдущих года реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" дали необходимый практический опыт для совершенствования его механизмов.
Так, с 2021 года нацпроект будет дополнен новыми инструментами поддержки экспортёров, в числе которых поддержка послепродажного обслуживания, обеспечение гарантии обратного выкупа. Более того, с 2022 года планируется также запустить программу субсидирования недополученных доходов РЖД, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку продукции металлургии и минеральных удобрений.
Министр также отметил, что в систему поддержки промышленного экспорта входят семь действующих инструментов субсидиарной поддержки, включая льготное кредитование, компенсацию затрат на патентование, сертификацию и адаптацию продукции к внешним рынкам, участие компаний в выставках.
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Форум "Сделано в России"РоссияДенис МантуровЭкономика
 
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