https://ria.ru/20201209/proverki-1588414767.html
Власти Петербурга усилят проверки ресторанов
Власти Петербурга усилят проверки ресторанов
Проверки заведений общепита будут усилены в Петербурге, сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:15
2020-12-09T14:15
2020-12-09T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:13:3115:1765_1920x0_80_0_0_984a569441f762090c426b8b4f7eb58c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Проверки заведений общепита будут усилены в Петербурге, сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.Видео с заявлением Ситова распространила пресс-служба горадминистрации.В ночь на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях. По данным создателей "карты сопротивления", два бара с улицы Рубинштейна, где проходили проверки, входят в список адресов заведений с сайта противников ограничительных мер."Это не значимая часть, мы все понимаем, что работает там 1-2% от всех заведений общепита, которых всего 8 тысяч в нашем городе. Эти 1-2% несут значимую угрозу и, конечно, мы будем усиливать проверки", - сообщил Ситов, комментируя итоги рейда.Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/peterburg-1588399135.html
https://ria.ru/20201208/peterburg-1588300071.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584529236_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f5ebd00d02e83d4286693e4c4e64e73f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости.
Проверки заведений общепита будут усилены в Петербурге
, сообщил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.
Видео с заявлением Ситова распространила пресс-служба горадминистрации.
В ночь на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях. По данным создателей "карты сопротивления", два бара с улицы Рубинштейна, где проходили проверки, входят в список адресов заведений с сайта противников ограничительных мер.
"Это не значимая часть, мы все понимаем, что работает там 1-2% от всех заведений общепита, которых всего 8 тысяч в нашем городе. Эти 1-2% несут значимую угрозу и, конечно, мы будем усиливать проверки", - сообщил Ситов, комментируя итоги рейда.
Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Петербурге работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. С 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.
После этого распоряжения в интернете появилась интерактивная карта, где нанесены около 100 адресов отказавшихся закрываться в новогодние праздники баров и ресторанов Петербурга, она опубликована на сайте "Карта сопротивления". Как следует из заявления представителей заведений общепита, рестораны и бары намерены работать в штатном режиме, несмотря на запрет городских властей. Как сказано на сайте, некоторые заведения работают с закрытой дверью и держат связь с клиентами через соцсети или по телефону.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.