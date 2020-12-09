https://ria.ru/20201209/primore-1588335322.html

Трутнев назвал причину долгой ликвидации последствий циклона в Приморье

Трутнев назвал причину долгой ликвидации последствий циклона в Приморье

Владельцы сетей в Приморье, прежде всего "Оборонэнерго", не смогли быстро среагировать на ледяной дождь, проблемы до сих пор есть, заявил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:14

2020-12-09T09:14

2020-12-09T09:14

последствия непогоды в приморье

юрий трутнев

русский (остров)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Владельцы сетей в Приморье, прежде всего "Оборонэнерго", не смогли быстро среагировать на ледяной дождь, проблемы до сих пор есть, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.По его словам, также хорошо работали энергетики, которые круглосуточно ликвидировали аварии на сетях."Что касается организации процессов устранения последствий, здесь все не так радужно. С начала событий прошло более 20 дней, однако отключения и проблемы существуют и до сегодняшнего дня. По ряду организаций, прежде всего "Оборонэнерого", владельцы сетей оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски, да и текущее состояние запущенности сетевого хозяйства создало и создаёт дополнительные риски", - отметил полпред.Он добавил, что побывал на Русском острове, там до сих пор есть отключение электричества.Юрий Трутнев заявил, что Приморью будет оказана помощь после ледяного циклона, который нанес серьезные повреждения лесным и лесопарковым зонам."Дороги почистили в основном. Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморья - ред.), прошу отдельно проинформировать, везде ли эта работа проведена... Что касается леса и лесопарковых зон, боюсь, что нам предстоит большая работа по очистке и восстановлению ряда, по сути дела, разрушенных ландшафтов", - сказал полпред на совещании во Владивостоке.Он отметил, что потребуется помощь материальными ресурсами."Знаю, что бюджет Приморья по результатам спада экономики в условиях коронавируса и дополнительных расходов находится не в лучшем состоянии. Значит, будем выходить на правительство с предложением оказать помощь. Нам надо все привести в исходное состояние. Это что касается лесопарковых участков. Что касается лесной зоны… боюсь, что с этим придется разбираться после того, как сойдет снег... потому что там состояние предельно грустное", - добавил полпред.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. На Русском света не было с 18 ноября, через неделю в поселки начали подвозить дизельные генераторы и подключать местных жителей на несколько часов в день. Параллельно велись работы на сетях, принадлежащих "Оборонэнерго". Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Пятого декабря правительство Приморья отмечало, что всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме.

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/primore-1587634202.html

https://ria.ru/20201130/primore-1586897166.html

https://ria.ru/20201127/matpomosch-1586548628.html

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, юрий трутнев, русский (остров), происшествия