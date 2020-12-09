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Трутнев назвал причину долгой ликвидации последствий циклона в Приморье
Трутнев назвал причину долгой ликвидации последствий циклона в Приморье
Владельцы сетей в Приморье, прежде всего "Оборонэнерго", не смогли быстро среагировать на ледяной дождь, проблемы до сих пор есть, заявил вице-премьер, полпред... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:14
2020-12-09T09:14
последствия непогоды в приморье
юрий трутнев
русский (остров)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Владельцы сетей в Приморье, прежде всего "Оборонэнерго", не смогли быстро среагировать на ледяной дождь, проблемы до сих пор есть, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.По его словам, также хорошо работали энергетики, которые круглосуточно ликвидировали аварии на сетях."Что касается организации процессов устранения последствий, здесь все не так радужно. С начала событий прошло более 20 дней, однако отключения и проблемы существуют и до сегодняшнего дня. По ряду организаций, прежде всего "Оборонэнерого", владельцы сетей оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски, да и текущее состояние запущенности сетевого хозяйства создало и создаёт дополнительные риски", - отметил полпред.Он добавил, что побывал на Русском острове, там до сих пор есть отключение электричества.Юрий Трутнев заявил, что Приморью будет оказана помощь после ледяного циклона, который нанес серьезные повреждения лесным и лесопарковым зонам."Дороги почистили в основном. Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморья - ред.), прошу отдельно проинформировать, везде ли эта работа проведена... Что касается леса и лесопарковых зон, боюсь, что нам предстоит большая работа по очистке и восстановлению ряда, по сути дела, разрушенных ландшафтов", - сказал полпред на совещании во Владивостоке.Он отметил, что потребуется помощь материальными ресурсами."Знаю, что бюджет Приморья по результатам спада экономики в условиях коронавируса и дополнительных расходов находится не в лучшем состоянии. Значит, будем выходить на правительство с предложением оказать помощь. Нам надо все привести в исходное состояние. Это что касается лесопарковых участков. Что касается лесной зоны… боюсь, что с этим придется разбираться после того, как сойдет снег... потому что там состояние предельно грустное", - добавил полпред.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. На Русском света не было с 18 ноября, через неделю в поселки начали подвозить дизельные генераторы и подключать местных жителей на несколько часов в день. Параллельно велись работы на сетях, принадлежащих "Оборонэнерго". Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Пятого декабря правительство Приморья отмечало, что всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме.
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последствия непогоды в приморье, юрий трутнев, русский (остров), происшествия

Трутнев назвал причину долгой ликвидации последствий циклона в Приморье

09:14 09.12.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек - РИА Новости. Владельцы сетей в Приморье, прежде всего "Оборонэнерго", не смогли быстро среагировать на ледяной дождь, проблемы до сих пор есть, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Мы здесь столкнулись с особо опасным природным явлением. Очевидно, что рассчитать все ЛЭП, всю систему энергообеспечения, исходя из нагрузок, которые пиково возникли и возникают, по мнению климатологов, не чаще раза в 50 лет, наверное, невозможно. Что касается ликвидации последствий, то отношение к тому, как велась работа, можно разделить на две части. Многие люди проявляли героизм, работая на вантах в условиях обледенения на высоте… Им кроме как сказать спасибо и поклониться, мне нечего", - отметил Трутнев на совещании во Владивостоке.
По его словам, также хорошо работали энергетики, которые круглосуточно ликвидировали аварии на сетях.
"Что касается организации процессов устранения последствий, здесь все не так радужно. С начала событий прошло более 20 дней, однако отключения и проблемы существуют и до сегодняшнего дня. По ряду организаций, прежде всего "Оборонэнерого", владельцы сетей оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски, да и текущее состояние запущенности сетевого хозяйства создало и создаёт дополнительные риски", - отметил полпред.
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Он добавил, что побывал на Русском острове, там до сих пор есть отключение электричества.
"Они (отключения) не связаны с ледяным дождем, связаны с состоянием кабельного хозяйства, а люди без света. В этой ситуации надо разобраться до конца и разработать систему мер, которая не хеджирует опасные природные явления в том виде, с той степенью угроз, которые здесь были, но позволяет содержать сетевое хозяйство в исправном состоянии, обеспечивать необходимое количество сил и средств для своевременной ликвидации аварийных ситуаций… На Русском пришлось с половины России собирать людей и средства (для ликвидации аварий) – это не самая лучшая история", - отметил полпред.
Юрий Трутнев заявил, что Приморью будет оказана помощь после ледяного циклона, который нанес серьезные повреждения лесным и лесопарковым зонам.
"Дороги почистили в основном. Олег Николаевич (Кожемяко, губернатор Приморья - ред.), прошу отдельно проинформировать, везде ли эта работа проведена... Что касается леса и лесопарковых зон, боюсь, что нам предстоит большая работа по очистке и восстановлению ряда, по сути дела, разрушенных ландшафтов", - сказал полпред на совещании во Владивостоке.
Он отметил, что потребуется помощь материальными ресурсами.
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"Знаю, что бюджет Приморья по результатам спада экономики в условиях коронавируса и дополнительных расходов находится не в лучшем состоянии. Значит, будем выходить на правительство с предложением оказать помощь. Нам надо все привести в исходное состояние. Это что касается лесопарковых участков. Что касается лесной зоны… боюсь, что с этим придется разбираться после того, как сойдет снег... потому что там состояние предельно грустное", - добавил полпред.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. На Русском света не было с 18 ноября, через неделю в поселки начали подвозить дизельные генераторы и подключать местных жителей на несколько часов в день. Параллельно велись работы на сетях, принадлежащих "Оборонэнерго". Власти сообщали, что неизвестные украли 3,5 километра медного провода, это сказывается на скорости и возможностях восстановления энергообеспечения. Пятого декабря правительство Приморья отмечало, что всех жителей острова Русский подключили к электроснабжению по постоянной схеме.
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