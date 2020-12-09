https://ria.ru/20201209/premii-1588339490.html

Россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии

Россияне назвали размер ожидаемой новогодней премии

Сервис "Работа.ру" провел опрос и выяснил, на какую новогоднюю премию рассчитывают россияне в этом году. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:51

2020-12-09T09:51

2020-12-09T11:52

работа.ру

рбк (медиагруппа)

россия

премии

новый год

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40218/52/402185243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_326b6edb717c5fb31116a02a704355de.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сервис "Работа.ру" провел опрос и выяснил, на какую новогоднюю премию рассчитывают россияне в этом году. Об этом сообщает РБК.Исследование проводилось в декабре этого года. Более пяти тысяч респондентов отвечали на вопросы о размере премии в прошлом году, и еще более 1,4 тысячи — на другие вопросы, касающиеся этой темы. Отмечается, что размер премий в этом году для большинства опрошенных пока не известен.В 2019 году новогоднюю премию получили 28 процентов опрошенных. Большинству из них (63 процентам) выплатили меньше 15 тысяч рублей, при этом 35 процентов из них получили суммы до пяти тысяч. Премию от 15 до 50 тысяч рублей в прошлом году выдали 16 процентам респондентов, и только семи процентам — более 50 тысяч. Еще 14 процентов отказались называть сумму, но уточнили, что она равнялась обычной зарплате. В исследовании также отмечается, что 40 процентов респондентов остались недовольны размерами бонусов.В этом году на новогодние выплаты рассчитывают 37 процентов опрошенных — в прошлом году этот показатель равнялся 30. Часть россиян (37 процентов) намерены потратить премию на подарки или отложить, еще 11 процентов — на отдых или развлечения в праздники. У десяти процентов премия уйдет на "новогодний стол". А на подарок для себя премию намерены потратить около восьми процентов опрошенных.Ранее опрос сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia показал, сколько россияне готовы выделить денег на новогодние праздники. Согласно исследованию, около 30 процентов намерены потратить не более десяти тысяч рублей на подарки и угощения, еще 38 процентов назвали сумму от десяти до 15 тысяч рублей.Около 18 процентов респондентов хотят уложиться в 15-20 тысяч рублей, а десять процентов готовы потратить на новогодние праздники больше 20 тысяч рублей. Не планируют выделять деньги из бюджета около четырех процентов опрошенных.

https://ria.ru/20201207/prazdniki-1588044351.html

https://ria.ru/20201208/prazdniki-1588228990.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа.ру, рбк (медиагруппа), россия, премии, новый год, общество