В бундестаге призвали "не прогибаться" под США по "Северному потоку — 2"
13:35 09.12.2020 (обновлено: 14:10 09.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Проект "Северный поток-2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением, заявил РИА Новости официальный представитель фракции ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по иностранным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель.
"Мы призываем федеральное правительство, прежде всего, сосредоточить внимание на национальных интересах Германии, чтобы затем координировать свои действия с нашими европейскими соседями, а также с нашими друзьями в США. Между США и Германией ведется спор по поводу завершения строительства "Северного потока-2", поскольку в американских интересах продавать природный газ в Европу, но это не в интересах Германии - этот газ дороже. Проект "Северный поток-2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением", - отметил собеседник агентства.
По его словам, решение будет найдено. "В качестве примера: если бы Германия соответствовала тем критериям в 2%, то есть если бы она 2% своего внутреннего валового продукта выделяла на оборону, как того требуют американские партнеры, тогда был бы маневр для переговоров, чтобы и американцы согласились с "Северным потоком-2", - считает Хампель.
Депутат добавил, что требует от федерального правительства, чтобы оно сделало все для того, чтобы обеспечить быстрое завершение строительства трубопровода. "А также – чтобы оно заявило другим своим партнерам, в том числе Франции, глава которой высказывался против проекта, что мы дойдем до конца, что это в интересах Германии. Нужно проявить готовность к вступлению в спор. Иногда это необходимо", - заключил представитель партии.