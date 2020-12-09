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В бундестаге призвали "не прогибаться" под США по "Северному потоку — 2"
В бундестаге призвали "не прогибаться" под США по "Северному потоку — 2"
Проект "Северный поток-2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:35
2020-12-09T14:10
северный поток — 2
бундестаг германии
франция
германия
европа
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Проект "Северный поток-2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением, заявил РИА Новости официальный представитель фракции ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по иностранным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель."Мы призываем федеральное правительство, прежде всего, сосредоточить внимание на национальных интересах Германии, чтобы затем координировать свои действия с нашими европейскими соседями, а также с нашими друзьями в США. Между США и Германией ведется спор по поводу завершения строительства "Северного потока-2", поскольку в американских интересах продавать природный газ в Европу, но это не в интересах Германии - этот газ дороже. Проект "Северный поток-2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением", - отметил собеседник агентства.По его словам, решение будет найдено. "В качестве примера: если бы Германия соответствовала тем критериям в 2%, то есть если бы она 2% своего внутреннего валового продукта выделяла на оборону, как того требуют американские партнеры, тогда был бы маневр для переговоров, чтобы и американцы согласились с "Северным потоком-2", - считает Хампель.Депутат добавил, что требует от федерального правительства, чтобы оно сделало все для того, чтобы обеспечить быстрое завершение строительства трубопровода. "А также – чтобы оно заявило другим своим партнерам, в том числе Франции, глава которой высказывался против проекта, что мы дойдем до конца, что это в интересах Германии. Нужно проявить готовность к вступлению в спор. Иногда это необходимо", - заключил представитель партии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201209/ukladka-1588391442.html
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северный поток — 2, бундестаг германии, франция, германия, европа, в мире

В бундестаге призвали "не прогибаться" под США по "Северному потоку — 2"

13:35 09.12.2020 (обновлено: 14:10 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Проект "Северный поток-2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением, заявил РИА Новости официальный представитель фракции ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по иностранным делам Бундестага ФРГ Армин-Паулюс Хампель.
"Мы призываем федеральное правительство, прежде всего, сосредоточить внимание на национальных интересах Германии, чтобы затем координировать свои действия с нашими европейскими соседями, а также с нашими друзьями в США. Между США и Германией ведется спор по поводу завершения строительства "Северного потока-2", поскольку в американских интересах продавать природный газ в Европу, но это не в интересах Германии - этот газ дороже. Проект "Северный поток-2" практически завершен, и тут германскому правительству нельзя прогнуться под американским давлением", - отметил собеседник агентства.
Строительство газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 12:55
OMV рассказала о ходе укладки "Северного потока — 2" в водах Германии
По его словам, решение будет найдено. "В качестве примера: если бы Германия соответствовала тем критериям в 2%, то есть если бы она 2% своего внутреннего валового продукта выделяла на оборону, как того требуют американские партнеры, тогда был бы маневр для переговоров, чтобы и американцы согласились с "Северным потоком-2", - считает Хампель.
Депутат добавил, что требует от федерального правительства, чтобы оно сделало все для того, чтобы обеспечить быстрое завершение строительства трубопровода. "А также – чтобы оно заявило другим своим партнерам, в том числе Франции, глава которой высказывался против проекта, что мы дойдем до конца, что это в интересах Германии. Нужно проявить готовность к вступлению в спор. Иногда это необходимо", - заключил представитель партии.
Читайте полный текст интервью >>>
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Северный поток — 2Бундестаг ГерманииФранцияГерманияЕвропаВ мире
 
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